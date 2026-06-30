Clasificación con épica, eliminación sin corazón

También desde los 12 pasos, Marruecos superó a Países Bajos en un partido en el que ambas selecciones jugaron con estrategia y orden en el tiempo reglamentario, pero con mucho corazón en una prórroga en la que no se sacaron ventaja y que culminó con empate a un gol.

Ha sido un lunes negro para el fútbol europeo, que se estremece por el impacto de ver afuera a dos selecciones que siempre llegan a los mundiales precedidas de favoritismo.

Mientras tanto, en el encuentro que dio inicio a la segunda ronda, Brasil tuvo su mayor exigencia hasta ahora en el torneo y remontó a una corajuda selección japonesa que no solo asustó a la pentacampeona, sino que vendió cara su derrota.

Las dudas defensivas que dejó el debut de Paraguay con una goleada por 4-1 a manos de Estados Unidos en Los Ángeles quedaron sepultadas en Boston con un esquema que frenó en seco la artillería de una orgullosa Alemania, cuya andadura en el Mundial comenzó metiendo miedo al propinar un 7-1 a Curazao.

Es verdad que muchas diferencias en el fútbol hay de Paraguay a Curazao y que todos las selecciones pueden tener un mal comienzo.

Los de Gustavo Alfaro incluso comenzaron ganando con un gol de Julio Enciso en el minuto 42, y solo en el amanecer del segundo tiempo (m.52) el goleador Kai Havertz, tercamente llevado al banquillo por Julian Nagelsmann, dejó las cosas como en el principio.

A continuación Die Mannschaft (El Equipo) dio indicios de que podía encontrar su mejor forma, incluso se ilusionó en la prórroga con un gol de Jonathan Tah que luego le negó el VAR.

Havertz y Tah se convertirían sin querer en verdugos de su propia selección en la tanda de penaltis, como Nick Woltemade.

Ni el histórico Manuel Neur hizo la diferencia con el lanzamiento detenido a Fabián Balbuena porque los tiros de Havertz y Woltemade fueron neutralizados por su colega Orlando Gill, blanco de las viscerales críticas del referente exportero José Luis Chilavert, como es también el argentino Alfaro.

La Albirroja de Alfaro escribió con las botas una página que se recordará como histórica en la vuelta a un Mundial dieciséis años después al dejar en la cuneta a Alemania en tanda de penaltis (3-4).

Paraguay espera ahora al mejor del emparejamiento entre Francia y Suecia, que se dirimirá este martes en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. El choque de octavos se jugará el 4 de julio en Filadelfia.

Del susto y el drama al alivio. El gol de Kaishu Sano antes de la media hora no causó a Brasil un problema sino muchos en Houston.

Si hasta entonces se percibía cierta frialdad en el juego de los pupilos de Carlo Ancelotti, el resto del primer tiempo se consumó sin ninguna muestra de rebeldía de Vinicius y Lucas Paquetá.

En el segundo tiempo, las cosas comenzaron a enderezarse a partir del gol de cabeza del mediocentro Casemiro, cuestionado en al jugada que derivó en la celebración de los Samurais Azules.

El gol fue una suerte de redención al exjugador del Real Madrid, de discreto nivel en el torneo y la vuelta de la Canarinha a la lucha.

Japón retrasó sus lineas, Ancelotti reforzó su ataque, que ya contaba con Endrick y luego sumó a Gabriel Martinelli en sustitución de Matheus Cunha.

Y cuando el partido parecía que iría al alargue, en minuto 96, exactamente media hora pasada desde el ingreso del Martinelli, el ariete del Arsenal pagó la confianza con el gol de la clasificación.

Brasil conocerá este martes a su rival en octavos, que saldrá de la serie que jugarán en las selecciones de Costa de Marfil y Noruega en Dallas.

Ese encuentro se dará el próximo domingo en Nueva Jersey.

Mientras Sudamérica instaló en octavos a Brasil y Paraguay, Europa mandó a casa a Alemania y a Países Bajos.

En el tercer partido de la fecha, Marruecos fue de menos a más y derrotó en los penaltis por 2-3 a Países Bajos, después de un empate 1-1, para clasificarse a los octavos de final.

Cody Gapko anotó por los neerlandeses en el minuto 72 y el festejo de su anotación se convirtió en uno de los momentos más emotivos del Mundial, pues el jugador dedicó el gol a su esposa, quien hace dos días perdió un bebé en estado de embarazo. Al tiempo que lloraba y miraba al cielo, todos sus compañeros, incluidos los que estaban en el banco, corrieron a abrazarlo plenos de emoción.

Gakpo salió del partido acalambrado en el primer tiempo del alargue, poco después de que Issa Diop marcara el tanto del empate 1-1 y no pudo redondear su alegría como hubiera deseado por la impotencia de ver la eliminación de la 'Oranje' en los cobros desde los 11 metros.

El estadio Dallas, en Arlington, será el palco del partido que abrirá este martes el choque entre las selecciones de Costa de Marfil y Noruega, de especial interés para Ancelotti y los brasileños.

A las 21:00 GMT, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey franceses y suecos jugarán por el pase para enfrentar a Paraguay el 4 de julio en Filadelfia.

Y cuatro horas después, en el estadio Azteca, se citarán las selecciones de México y Ecuador por el derecho a jugar en la instancia de los mejores dieciséis contra Inglaterra o República Democrática del Congo el 5 de julio en este mismo escenario.