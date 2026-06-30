Decepción en la prensa alemana por la eliminación de Alemania y críticas a Nagelsmann

"Un testimonio de incompetencia para el fútbol alemán y para Nagelsmann", titula el deportivo Kicker en una columna de opinión de su redactor jefe, según el cual la selección alemana abandona la primera ronda eliminatoria "como la mayor decepción del torneo hasta la fecha".

La mayor crítica se la lleva el seleccionador nacional, que "no ha logrado aúnar y potenciar los puntos fuertes de su equipo".

El semanario 'Spiegel' titula en su edición digital con "El fiasco de Foxborough", y agrega que "el sueño alemán de ganar el Mundial se ha esfumado con la humillación en los dieciseisavos de final".

"Para el capitán de la selección alemana, (Joshua) Kimmich, es ya el tercer fracaso en un Mundial. Sin embargo, a pesar de la decepción, demuestra grandeza, a diferencia del seleccionador nacional", añade.

Para el Frankfurter Allgemeine Zeitung, la eliminación supone "una derrota que resume a la perfección el Mundial de Alemania".

"Frente a Paraguay, la selección alemana vive un final desastroso en un torneo en el que nunca llegó a aterrizar", afirma el rotativo, que se pregunta si "terminará ahora la etapa de Nagelsmann como seleccionador nacional justo donde comenzó".

Para el diario muniqués 'Süddeutsche Zeitung", la eliminación de Alemania fue "la siguiente humillación" del torneo para la selección nacional.

"Tres penaltis fallados: Alemania pierde de forma dramática, pero totalmente merecida, ante Paraguay y se ve obligada a abandonar también este Mundial antes de los octavos de final. Y eso que el seleccionador alemán quería proclamarse campeón del mundo", continúa.