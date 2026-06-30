Del gol de Krankl al dominio de España: 22 goles en sus últimos 5 partidos contra Austria

Argentina 1978 fue el escenario del único enfrentamiento mundialista hasta la fecha entre ambos equipos, que se medirán este jueves en Los Ángeles por una plaza en los octavos de final de la competición más grande de todas. Entonces, fue en una fase de grupos, en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires. Era tan sólo la primera jornada. Venció Austria por 2-1.

Walter Schachner la adelantó en el marcador; después empató Dani (Ruiz Bazán) y finalmente, a cuarto de hora del final, Hans Krankl resolvió el triunfo austriaco por 2-1. El principio del fin en aquel torneo para España, eliminada en esa fase. Y el inicio del primer puesto de Austria, que quedó por delante de Brasil, aunque no fue más allá del siguiente tramo.

Desde entonces, España sólo ha caído en uno de sus últimos diez enfrentamientos contra ese adversario, con seis victorias y tres empates.

Los últimos cinco partidos, que incluyen cuatro triunfos y una igualada ente 1999 y 2009, han sido una fiesta de goles para el combinado español, fuera quien fuera el seleccionador y los jugadores a sus órdenes.

El más reciente, el 18 de noviembre de 2009, fue un 1-5 en Viena, en el mismo lugar donde se proclamó campeón de la Eurocopa 2008. Dos goles de David Villa, uno de Cesc Fábregas, otro de Dani Güiza y uno más de Pablo Hernández reflejaron la superioridad que entonces había entre ambas selecciones, no tanta como existe en la actualidad.

Ocho años antes, España también goleó a Austria. El 1 de septiembre de 2001, en Mestalla, en Valencia, Diego Tristán, Fernando Morientes (2) y Gaizka Mendieta anotaron los goles del triunfo, aunque tres de los tantos se concentraron desde el minuto 79 en adelante, dentro de la fase de clasificación para el Mundial de Japón y Corea 2002. En esa misma ronda, el 11 de octubre de 2000 también habían empatado a uno en la primera vuelta.

En esos años se sucedieron hasta cuatro encuentros entre ambos, uno para la historia de España.

Dirigida por José Antonio Camacho, en la clasificación para la Eurocopa del año 2000, la goleada fue escandalosa: un 9-0 en Mestalla, que comenzó ya en el minuto 5 con uno de los cuatro tantos anotados por Raúl González. Dos logró Ismael Urzaiz, otros dos Fran González y uno más Fernando Hierro. Fue el 27 de marzo de 1999. Meses después, también la ganó por 1-3, el 1 de septiembre de 1999, entonces como visitante.

La última derrota de España contra Austria data del 28 de marzo de 1990, en un amistoso, por 2-3, cuando el conjunto español fue remontado por los tantos de Alfred Hortngal y dos conocidos de LaLiga española como Toni Polster, que jugó en el Sevilla, el Logroñés y el Rayo Vallecano, y Gerghard Rodax, que defendió los colores del Atlético de Madrid en 1990-1991.

El balance total de enfrentamientos entre ambos equipos avala a España, que venció nueve de sus dieciséis duelos, entre ellos cuatro de los últimos cinco. Austria ganó cuatro de ellos. Otros tres terminaron en empate.