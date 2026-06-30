Djené renueva una temporada con el Getafe

El central togolés, de 34 años, llegó al Getafe en julio de 2017 procedente del Saint-Truiden belga y, desde entonces, se ha convertido en uno de los grandes referentes del equipo que milita en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Con 326 encuentros oficiales disputados, el internacional africano es el jugador que más veces ha vestido la camiseta azulona, una cifra que seguirá aumentando después del acuerdo alcanzado para prolongar su continuidad una campaña más.

Durante sus casi diez temporadas en el club, Djené ha sido una pieza fija en el eje de la defensa y uno de los capitanes del vestuario, además de participar en la histórica clasificación del Getafe para la Liga Europa y en la posterior eliminatoria de octavos de final frente al Inter de Milán en la temporada 2019-2020.

El central afrontará ahora un nuevo curso con el conjunto madrileño, que volverá a disputar competición europea (la Liga Conferencia), con el objetivo de aportar su experiencia y liderazgo a las órdenes de José Bordalás.