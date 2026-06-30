El Elche de Martín Anselmi inicia la pretemporada pendiente de cerrar su plantilla

Los jugadores están citados a primera hora de la mañana en el estadio para someterse durante los dos primeros días a las habituales pruebas médicas y físicas, si bien alternarán ya los test con las primeras sesiones de entrenamiento sobre el césped de las instalaciones Díez Iborra.

La plantilla regresará al trabajo tras disfrutar de algo más de un mes de vacaciones desde que el pasado 24 de mayo certificó la permanencia en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) en la última jornada del campeonato.

El conjunto ilicitano afronta el regreso al trabajo sin haber hecho todavía ningún fichaje en el mercado de verano, más allá de ejecutar las opciones de compra de tres futbolistas que ya jugaron en el equipo el pasado curso cedidos.

Se trata del centrocampista Gonzalo Villar, procedente del Dinamo de Zagreb; del lateral Buba Sangaré, del Roma; y del central Víctor Chust, del Cádiz.

El delantero argentino Abel Osorio, fichado el pasado mercado de invierno y cedido hasta el final de la temporada al Defensa y Justicia, será la única cara completamente nueva del grupo.

El nuevo cuerpo técnico también contará durante las primeras semanas de preparación con varios futbolistas de la cantera, habituales en este tipo de concentraciones estivales, y con aquellos que regresan tras un periodo de cesión, como el central Barzic o los atacantes Rafa Núñez y Ali Houary, entre otros.

Las principales incógnitas antes del inicio de la pretemporada son las situaciones del centrocampista y capitán del equipo, Josan Ferrández, y del defensa francés Léo Pétrot, que finalizan contrato este martes y cuya continuidad en el Elche sigue sin resolverse.

Tras un mes de trabajo en Elche, el equipo ilicitano llevará a cabo además una concentración de pretemporada entre el 3 y el 8 de agosto en La Finca Resort, en Algorfa (Alicante), lugar donde ya estuvo trabajando con anterioridad la selección argentina y cuyas instalaciones ocupa actualmente la plantilla del River Plate, con Eduardo 'Chacho' Coudet a la cabeza.

Paralelamente, la dirección deportiva continúa perfilando el calendario de encuentros amistosos de preparación para el nuevo curso.