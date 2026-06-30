Hans Krankl avisa que sin un día perfecto, Austria no tendrá ninguna opción contra España

"España está entre los principales favoritos para ganar el Mundial. Necesitamos tener un día en el que todo salga perfecto, que todos estén en plena forma y además contar con un poco de suerte. De lo contrario, no tendremos ninguna posibilidad", dijo Krankl a la agencia de noticias austríaca APA.

El antiguo delantero, de hoy 73 años, marcó en el Mundial de Argentina 1978 el gol decisivo en la victoria austríaca contra España (2-1) en la primera fase de grupos.

Repetir esa victoria esta semana sería una gran sorpresa, incluso para Krankl: "Normalmente no podemos ganar, pero en el fútbol todo es posible", dijo Krankl.

"En un partido así sólo puedes ganar, nosotros no tenemos nada que perder", concluyó el exjugador, quien tras su gran actuación en el Mundial de Argentina fue fichado por el Barcelona, donde en su primera temporada (1978-1979) fue pichichi de la Liga española con 29 goles en 30 partidos disputados.

Por otra parte, Krankl consideró que España es comparable hoy a la selección que dominó el fútbol mundial hace unos quince años con jugadores como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Xabi Alonso y Sergio Ramos al frente.

"Tienen nuevos talentos y jugadores fantásticos, como por ejemplo Lamine Yamal. No les veo ningún punto débil", destacó el exazulgrana, quien fue seleccionador de Austria entre 2002 y 2005.

En todo caso, no todos en Austria ven tan clara la superioridad absoluta de España este jueves; por ejemplo, el director deportivo de la Federación Austríaca de Fútbol (ÖFB), Peter Schöttel.

En declaraciones a la prensa austríaca, el exinternacional austríaco destacó que si Austria "recupera las virtudes" que la caracterizaron los últimos años, como "la intensidad, disciplina y fortaleza colectiva" podría ponérselo difícil al vigente campeón europeo.