Sergej Barbarez: "Claro que Estados Unidos es favorito"

"Es un equipo que tiene mucho respeto mío, por cómo juegan, por cómo aprovechan el entusiasmo a su alrededor; es bonito de ver. Los respeto y estoy contento por jugar contra ellos mañana, por competir, y esperemos ganar", afirmó Barbarez en la rueda de prensa de la víspera.

"Claro que son favoritos: son los anfitriones, por sus nombres. Nunca tuvimos problemas con no ser favoritos; esa palabra no significa nada para mí", añadió.

Bosnia llega a esta ronda tras avanzar como una de las ocho mejores terceras gracias a sus cuatro puntos en el grupo B.

Estados Unidos se clasificó como primera en el grupo D, por delante de Australia.

Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, negó que su equipo sea favorito ante Bosnia.

Barbarez restó importancia a las recientes faltas de respeto mostradas hacia Bosnia por una periodista de la cadena estadounidense ABC.

"Esta es la consecuencia de la cultura de hoy en día, las redes sociales, se ve de todo. No me preocupa, la verdad. Cosas así pasan a diario, somos un país pequeño, a veces pasan estas cosas, pero no tengo problemas con eso", afirmó.