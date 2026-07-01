Beccacece: "Al no cumplir con lo que prometimos, no vamos a continuar"

"No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial, y, por eso, obviamente, por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial, y el Mundial terminó para Ecuador", declaró Beccacece en la rueda de prensa posterior al partido.

También admitió que cuando inició su andadura en la selección "no había un camino marcado" y que mejoraron "lo que se hizo en el pasado Mundial".

"Hoy es un día y una noche triste para todo el pueblo ecuatoriano porque había despertado una gran ilusión y una gran expectativa por lo hecho a lo largo de este tiempo que llevamos juntos", apuntó el argentino tras la derrota que puso fin al sueño mundialista de los ecuatorianos, que llegaron a dieciseisavos tras una victoria histórica contra Alemania.

Sin embargo, el argentino también destacó que le "hubiese encantado" seguir y remarcó la creación de un vestuario con una "hermandad extraordinaria" y agradeció la "entrega", "respeto" y "compromiso" de ese "grupo de guerreros".

El entrenador, al término del encuentro contra México, ya manifestó su "agradecimiento a los jugadores y al país" e incidió en que no tenía "reproches".