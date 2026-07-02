Barcola: “Disfrutamos tanto que jugamos como en el barrio”

“Disfrutamos tanto jugando juntos que hace que juguemos como si estuviéramos, por decirlo así, en el barrio. No nos hacemos preguntas, cogemos el balón y hacemos un poco lo que nos apetece. Y por eso funciona”, resaltó en rueda de prensa en Boston.

“Disfruto muchísimo jugando con jugadores así. Todos disfrutamos de verdad. Nos pasamos el balón, atacamos y defendemos juntos, así que solo podemos disfrutar. Es realmente un honor jugar con futbolistas tan grandes. Por eso funciona bien”, abundó.

También resaltó la “muy buena relación” fuera del campo. “Hablamos mucho y nos reímos mucho, pero cuando llegamos al terreno de juego intentamos estar concentrados al máximo. Creo que eso es lo que hace que funcione: fuera nos reímos muchísimo, hablamos de todo y de nada, pero cuando estamos en el campo estamos concentrados y sabemos lo que tenemos que hacer”, reveló.

Y habló de la capitanía de Mbappé: “¿Cambiar? Diría que no. Sinceramente, conocemos sus cualidades, sabemos cómo es con nosotros y sabíamos que iba a hacer lo que está haciendo hoy. Teníamos plena confianza en él y por eso le agradecemos que marque esos goles y que sea tan importante para el equipo. También está muy presente con nosotros. Habla mucho con el entrenador por el bien del equipo y sabe muy bien lo que hace”.

También fue preguntado por Ousmane Dembélé, del que rechazó que le afectaran las críticas por el primer partido ante Senegal. “No sé si leyó o escuchó lo que se dijo sobre él, pero en cualquier caso estaba muy contento por haber marcado ese triplete (contra Noruega, en la tercera jornada). En todos los partidos se entrega al máximo, así que él estaba muy contento y nosotros estamos orgullosos de él”, destacó.

Barcola y Desiré Doué se han alternado en la titularidad en este Mundial. “Cada uno tiene sus cualidades. Es verdad que Désiré tiene esa facilidad con el balón en los pies y consigue marcar diferencias así. Yo soy más de atacar los espacios, así que me lo tomo con normalidad”, afirmó.

Deschamps le pide que “juegue como siempre, aporte mucha velocidad, ataque los espacios y, sobre todo, también defienda mucho”. “Ayudar al equipo, sobre todo”, dijo.

“Me dice que intercambie posiciones. Es verdad que Kylian a veces viene más a la izquierda y yo intento irme directamente al centro porque no me molesta jugar por dentro. Intento colocarme donde hay espacio cuando hay movimientos”, explicó.

“Creo que tengo que conseguir estar más concentrado desde el principio, estar listo para hacer lo que sé hacer desde el inicio del partido. Creo que es más mental. Una vez que arregle eso, todo irá solo”, apuntó.

Sobre su compañero Warren Zaire-Emery, del PSG, que aún no ha disputado ningún minuto en este Mundial, Barcola dijo que “sabe que llegará un momento en el que podrá ayudar al equipo".

"Así que está tranquilo. Estamos todos con él, lo animamos en cada entrenamiento, pero la verdad es que se lo toma bien. No lo veo cabizbajo ni nada parecido. Sonríe mucho, así que para mí lo lleva bien”, dijo.