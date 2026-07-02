Bubista, técnico de Cabo Verde: "Creo que nos hemos ganado el respeto"

"Creo que nos lo hemos ganado (el respeto)", aseguró 'Bubista' tras ser preguntado por el cambio de actitud de sus rivales, quienes ya no ven a Cabo Verde como una selección débil, sino como un contendiente de cuidado en este Mundial.

La selección africana se clasificó como segunda del Grupo H por delante de Arabia Saudí y Uruguay, y solo detrás de España, aunque acabó invicta con tres empates.

En dieciseisavos de final se enfrentará este viernes en el Hard Rock Stadium a Argentina, la vigente campeona del mundo.

"Sabemos que va a ser un partido muy complicado, muy difícil contra una selección que puede ganar a cualquier equipo, pero nosotros tenemos que jugar un buen partido y ser capaces de hacer daño a nuestros rivales", afirmó el entrenador caboverdiano.

La clave para ello será mantener la buena forma defensiva que demostraron durante la primera fase, aunque 'Bubista' agregó que para pasar de ronda también deberán atacar en momentos del partido.

"Queremos que nuestro equipo mantenga la confianza durante todo el partido. Sé que no siempre es fácil, pero hemos demostrado en diferentes competiciones que podemos hacerlo y que podemos hacer un buen trabajo", expresó.

Además, advirtió de la importancia de mantener el ritmo durante los 90 minutos, después de que varias selecciones africanas quedaran eliminadas en los últimos días tras conceder goles en los últimos instantes del encuentro.

"Intentamos que nuestros jugadores controlen este tipo de aspectos para que puedan hacer frente a todo el partido con la misma mentalidad. Sabemos que a veces cuando hay una selección que es favorita, mucha gente piensa que la otra tira la toalla. Nosotros no vamos a hacer esto", sentenció 'Bubista'.

El ganador del Argentina-Cabo Verde disputará los octavos de final el próximo 7 de julio en Atlanta contra el vencedor del Australia-Egipto.