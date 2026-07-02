Koundé: “Los últimos partidos con España no salieron bien, pero no me obsesiona”

Redacción deportes, 2 jul (EFE).- Jules Koundé, lateral de la selección francesa y del Barcelona, fue preguntado sobre las palabras del español Lamine Yamal, que deseó una semifinal entre ambos equipos en el Mundial 2026, de lo que recordó que los últimos encuentros contra ellos “no salieron bien”, pero eso no le “obsesiona” ni le hace “sufrir”.