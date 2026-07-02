Luis de la Fuente: “Tengo muchos motivos para estar feliz”

“Tengo muchos motivos para estar feliz hoy. Lo primero, la victoria y la imagen del equipo. Seguimos ese proceso que había que seguir y que nos hace tener que ser mejores todavía para el siguiente partido”, dijo en rueda de prensa.

“Es el proceso que teníamos previsto, que pueda parecer un partido más fácil que otro es mérito del equipo. Sabemos lo que tenemos que hacer para seguir mejorando. Con el espíritu de mejorar nos vamos a encontrar siempre. Hay que mejorar en todo. Este equipo es muy ambicioso y muy insaciable”, añadió.

“Hay que mejorar aspectos defensivos, que se han hecho muchas cosas bien aunque nos faltó ajustar un poco ante la presión alta. Pero no se trata de enumerar aquí. Hay que mejorar siempre, el halago debilita”, completó.

Además, ponderó a su portero, Unai Simón, quien tras no encajar gol contra Austria superó el récord de Walter Zenga en 1990 de más minutos sin recibir un tanto en la historia de un Mundial.

“Que los jugadores celebren hitos de esta envergadura nos hace ser muy felices. A Unai le conozco desde que era un crío y es un orgullo dirigirle”, apuntó.

“Es un honor y un orgullo para mí. Llevamos juntos desde 2017, cuando ganamos el Europeo en Grecia. Es una relación de familia, más que de entrenador y jugador. Estoy feliz porque tiene un reconocimiento Mundial que se ha ganado y que demuestra que es uno de los mejores porteros del mundo”, concluyó.

Además, destacó a nombres propios al ser preguntado por ellos. El primero, Marc Cucurella, quien firmó dos asistencias de gol ante Austria.

“Marc con nosotros es infalible. Siempre responde, interpreta muy bien las situaciones del juego… Es un futbolista top, de nivel altísimo. Quiere seguir creciendo y mejorando y eso hace que sea fantástico”, dijo.

Y, a continuación, a Rodrigo Hernández y Pedri.

“Son dos de los mejores centrocampistas del mundo, o los mejores, perfectamente acompañados de otros igual de buenos. Rodrigo está haciendo un Mundial excepcional, ha sido una locura verle hoy dominar todas las facetas del juego. Y Pedri ha dado otro recital más”, declaró.