Oyarzabal y Lamine Yamal lideran una victoria incontestable

Unai Simón (6): Salvo contra Uruguay, el portero está viviendo un Mundial muy tranquilo sobre su portería. Este jueves tampoco necesitó ni una sola parada contra Austria, alejada de su marco o bloqueada por la defensa, que protegió de nuevo a su guardameta. Batió la racha de imbatibilidad en los Mundiales, sin un solo en contra desde la segunda parte contra Japón en Catar 2022. No recibió tanto en esa edición ante Marruecos ni en ninguno de sus cuatro encuentros hasta ahora en 2026. Superó a Walter Zenga.

Pedro Porro (8): El lateral del Tottenham, en la alternancia y la competencia que mantiene con Marcos Llorente, volvió a la titularidad. Se entendió bien con Lamine Yamal, cuando debió apoyarlo, desmarcarse o liberarlo. Subió al ataque cuando debía y rindió también en defensa. Un buen partido, que subió a notable con el cabezazo que supuso el 2-0 en el minuto 65.

Cubarsí (8): De nuevo, un muro en la defensa de España. A sus 19 años, la naturalidad con la que defiende, sale con el balón, responde con contundencia y, sobre todo, lee el juego para intervenir en el momento justo en el lugar exacto le dan un valor tremendo en el centro de la zaga del conjunto dirigido por Luis de la Fuente. Dos cortes suyos fueron vitales en la primera parte, con 0-0 y con 1-0.

Laporte (7): Menos preciso que de costumbre al inicio, el central del Athletic creció como todo su equipo en el avance del encuentro. Peligroso en el balón parado ofensivo, imponente en el juego área defensivo. Dejó su sitio en los instantes finales a Marc Pubill.

Cucurella (8): Tímido al inicio, reaccionó de inmediato. Valiente con el paso de los minutos, sus subidas volvieron a ser una mina para España. Dio el pase del 1-0 a Mikel Oyarzabal en el minuto 36 desde su banda izquierda. Antes de la media hora, le habían anulado un gol por una polémica falta de Cubarsí sobre el portero Schlager. Es indiscutible para De la Fuente. Aún dio otra asistencia a Oyarzabal en el 3-0.

Rodrigo (8): Su presencia en el medio campo transmite firmeza, colocación y soluciones. Da calma al equipo. Empezó despistado los primeros minutos, creció de inmediato, pese a la presión ejercida por Austria. Superó líneas, contuvo en su zona y recuperó el aspecto sólido de siempre.

Pedri (7): Menos brillante que otra vez, pero cada momento de inspiración, ruptura de líneas o avance del centrocampista canario ilumina el juego de España. Le faltó control en algún momento, se sacrificó como siempre y completó un buen encuentro, sin la condición definitiva de otras ocasiones, aunque fue a más según avanzo el encuentro. Fue cambiado en el minuto 92 por Fabián Ruiz.

Dani Olmo (7): Otra de las novedades de la alineación. Suplente ante Uruguay, volvió al once, como ante Arabia Saudí. Su giro entre líneas es una salida extraordinaria para España. Cuando contacta con el balón ahí es una amenaza inminente para su oponente. Tuvo ocasiones. Le faltó tino. Por momento, algo más de presencia en el juego. Después se esforzó en defensa en el repliegue como suele hacerlo. Fue cambiado por Mikel Merino en el minuto 65.

Lamine Yamal (9): Todas las miradas estaban puestas en su figura. Cumplió la expectativa. Encendido, con ganas, ya completamente recuperado, fresco, con cambios de velocidad, atrevido frente a Laimer y la cobertura de Sabitzer, fue desbordante. Dispuso de dos ocasiones en la primera parte. Un elemento decisivo de nuevo para España. Fue sustituido por Gavi en el minuto 86. Le faltó el gol

Oyarzabal (9): El goleador de España es una garantía. De sus dos ocasiones en la primera parte, ambas rematadas con la zurda, una fue evitada por el portero austriaco con una fenomenal parada y otra terminó en gol, con su certero toque con la izquierda en su llegada sobre el área contraria en el minuto 36. Después, ya en el tramo final, culminó la goleada con el 3-0.

Álex Baena (8): Consolidado en el once en los últimos tres partidos, goleador frente a Uruguay y en un visible crecimiento respecto a su temporada con el Atlético de Madrid, siguió por el buen camino el extremo izquierdo, con profundidad, visión y un lanzamiento de falta directo con la derecha al larguero de la portería rival. También centró a Pedro Porro en el 2-0. Fue cambiado después, en el minuto 71, por Ferran Torres.

Ferran Torres (5): Suplente por tercer encuentro seguido, tras su titularidad en la primera jornada, fue el recambio de Baena, ya en el minuto 71. Lo intentó hasta el final. No encontró el gol.

Mikel Merino (6): De inicio reserva, tras su titularidad contra Uruguay, entró en la primera ronda de cambios de De la Fuente por Dani Olmo. Era el minuto 71.

Gavi (s.c.): No había jugado desde su titularidad en la primera jornada. En el minuto 86 entró en lugar de Lamine Yamal.

Marc Pubill (s.c.): El central debutó en el Mundial, tras ser una de las revelaciones de la Liga. Entró por Laporte en el minuto 92.

Fabián Ruiz (s.c.): Jugó el tiempo añadido en sustitución de Pedri.