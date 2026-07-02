Portugal, rival de España en octavos el 6 de julio en Dallas

España se clasificó a la segunda ronda de eliminatorias tras golear a Austria por 3-0 en Los Ángeles y el viernes pondrá rumbo a Dallas para seguir su camino en busca de la segunda estrella de campeona del Mundo.

Portugal, por su parte, se impuso a Croacia en Toronto en un tiempo añadido en el que los lusos marcaron, gracias a Gonçalo Ramos en el 90+4, y sufrieron hasta el final para sellar el pase.

Josko Gvardiol, en el minuto 90+13 anotó para igualar el partido, sin embargo, el tanto fue anulado por el VAR por fuera de juego.

La selección dirigida por el español Roberto Martínez continúa así su camino en el Mundial tras una fase de grupos en la que se clasificó como segunda, por detrás de Colombia.

España y Portugal, que serán, junto a Marruecos, sedes principales del siguiente Mundial, en 2030, se enfrentarán en Dallas el 6 de julio por un puesto en los cuartos de final.