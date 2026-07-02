Video: desde el Times Square, paraguayos alientan a la Albirroja antes de medir a Francia

El fervor por la Selección Paraguaya de Fútbol no conoce de fronteras y esta vez se hizo sentir con fuerza en el Tims Square. A menos de 48 horas del crucial partido ante Francia por los octavos de final del Mundial 2026, cientos de hinchas paraguayos se congregaron en Times Square, Nueva York, para realizar un multitudinario y colorido banderazo de apoyo al plantel nacional.

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Con camisetas oficiales, bombos y banderas tricolores que flamearon entre las gigantescas pantallas de Manhattan, los hinchas que viajaron hasta Estados Unidos y la colectividad de compatriotas residente montaron una verdadera fiesta.

Confianza para anular la “mufa”

El ambiente entre los aficionados es de puro optimismo. La histórica y reciente eliminación de Alemania inyectó una dosis gigante de confianza tanto en el plantel dirigido por Gustavo Alfaro como en la propia hinchada, que ahora sueña despierta con tumbar a otro gigante europeo y anular cualquier “mufa” en las instancias decisivas.

El plantel paraguayo ya se encuentra ultimando los detalles para el choque ante el combinado francés. El partido, válido por un pase directo a los cuartos de final, se disputará en el imponente estadio Lincoln Financial Field de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania.

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Se espera que miles de los paraguayos que hoy coparon las calles de Nueva York se trasladen en las próximas horas hacia el estado vecino de Pensilvania para asegurar una fuerte presencia albirroja en las gradas y hacer sentir el afecto a los jugadores.

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Una costumbre Albirroja en Manhattan

Esta no es la primera vez que la marea paraguaya sorprende a los turistas y locales en el icónico punto de Nueva York.

Durante la fase de grupos, miles de ya se habían organizado para un masivo e histórico banderazo previo al partido contra Australia, que permitió la clasificación de Paraguay. Posteriormente, la Albirroja se impuso contra Alemania, que quedó eliminada. Ahora, el próximo desafío es contra Francia.