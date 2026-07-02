Presidentes del Mercosur “reafirman” plena vigencia del Protocolo de Ushuaia

En el marco de la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, que llevó a cabo este martes en la sede de la Conmebol en Luque, los presidentes Santiago Peña (Paraguay); Rodrigo Paz Pereira (Bolivia); Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil); Yamandú Orsi (Uruguay); y el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, Estados Partes del Mercosur, emitieron un comunicado conjunto donde reafirmaron la plena vigencia del Protocolo de Ushuaia.

Se trata del protocolo sobre “Compromiso Democrático” del bloque. Los mandatarios “renovaron su compromiso con la defensa y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el Estado de derecho, el multilateralismo, el respeto a los principios fundamentales del derecho internacional y la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Expresaron “la importancia de la consolidación de la democracia como condición esencial para la estabilidad regional y la profundización de la integración para alcanzar el desarrollo de los pueblos”.

El Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur fue suscripto el 24 de julio de 1998 y salvaguarda la plena vigencia de las instituciones democráticas, como “condición esencial para el desarrollo del proceso de integración”.

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La firma del comunicado coincide con la ola de protestas en Bolivia, las más graves en 40 años. A finales de junio pasado, el gobierno boliviano y la mayoritaria Central Obrera Boliviana (COB) firmaron un acuerdo para pacificar el país, tras más de seis semanas de protestas sindicales que pedían la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, aunque algunos sectores ratificaron que mantendrán las protestas.

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Protocolo se aplicó dos veces

El Protocolo de Ushuaia se aplicó dos veces en los últimos años. El 29 de junio de 2012, Paraguay fue suspendida en el Mercosur a causa del juicio político del Congreso que destituyó al entonces presidente Fernando Lugo.

Los gobiernos de entonces, Brasil, Argentina y Uruguay consideraron que en Paraguay se dio una ruptura del orden democrático. La sanción se mantuvo hasta al 30 de abril de 2013, tras las elecciones en nuestro país.

Luego el 5 de agosto de 2017, los gobiernos de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay decidieron la suspensión de Venezuela, entonces gobernada por Nicolás Maduro por la ruptura del orden democrático.

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Los países adoptaron la medida en busca del restablecimiento del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela y en la búsqueda de una solución negociada y duradera en pro del bienestar y el desarrollo del pueblo venezolano.

martin.riveros@abc.com.py