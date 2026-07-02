Fiebre albirroja: más de 8.000 paraguayos ya viajaron a EE.UU. para alentar en el Mundial

La histórica victoria de la Selección Paraguaya de Fútbol en el Mundial 2026 provocó una movilización importante de hinchas hacia los Estados Unidos. La Dirección General de Migraciones reportó un flujo masivo de compatriotas que armaron las maletas para hacer sentir su fanatismo por la Albirroja en el partido contra Francia.

Favio Espinoza, director general de Movimiento Migratorio, detalló en ABC TV que al cierre del último corte oficial se contabilizó un total de 8.045 personas que salieron del país con destino al territorio norteamericano.

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Las autoridades aeroportuarias estiman que esta cifra tendrá un último incremento importante entre la madrugada y la mañana de este viernes, debido a la salida de vuelos comerciales repletos, incluyendo conexiones de Copa Airlines que llegarán con el tiempo justo para el inicio del encuentro.

¿Cómo se sabe quiénes se van al Mundial?

Los registros oficiales del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi permiten discriminar con exactitud quiénes componen este contingente de apoyo a la Albirroja. Del total de viajeros documentados, 7.324 son ciudadanos paraguayos y 721 corresponden a extranjeros con residencia legal en el país.

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Un dato que resalta la magnitud del fenómeno es que la inmensa mayoría se trasladó por cuenta propia en vuelos comerciales de línea.

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“Solo tuvimos dos vuelos chárter el pasado 11 de junio que llevaron a 568 pasajeros directamente para el inicio del Mundial. Todo el resto del flujo se dio a través de agencias de viaje y compras de pasajes de forma particular a medida que el equipo avanzaba”, explicó Espinoza.

La dinámica del “ida y vuelta”

Los analistas de Migraciones detectaron un comportamiento muy particular en el comportamiento de los hinchas durante las últimas semanas.

“Hay un fenómeno muy interesante de personas que viajaron para alentar en los partidos de la primera etapa, volvieron al país y, una vez que se consumó la clasificación histórica, volvieron a comprar pasajes para viajar otra vez exclusivamente para este partido de octavos”, comentó el director de Movimiento Migratorio.

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Para certificar estos datos, la institución aplica un protocolo de breves entrevistas de control en las ventanillas de salida. A través de este sistema, los pasajeros manifiestan de forma voluntaria el motivo de su viaje.

El viaje a última hora hacia Estados Unidos

Desde el pasado lunes, las autoridades ya registraron la salida de unos 500 hinchas de forma específica para este partido, quienes se sumarán a la gran marea de paraguayos que prefirieron quedarse en Estados Unidos a esperar el desarrollo del torneo.

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Cabe destacar que estas estadísticas oficiales excluyen a los ciudadanos argentinos y brasileños no residentes que habitualmente utilizan el aeropuerto paraguayo como base de tránsito para volar hacia Norteamérica o el Caribe.