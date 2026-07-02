El paraguayo Andrés Cubas lidera un ranking top antes de medir a Francia

El camino de la Selección Paraguaya en el Mundial Norteamérica 2026 arrancó de la peor manera. Aquella durísima goleada sufrida ante Estados Unidos bajaba los ánimos. Sin embargo, la Albirroja sacó la mística, corrigió el rumbo a tiempo en los partidos siguientes y logro meterse entre los mejores dieciséis del planeta. Ahora, en el horizonte asoma un rival de jerarquía, ya que Paraguay se medirá con Francia en octavos. Este cruce llega en el mejor momento de una recuperación futbolística que contrasta radicalmente con el inicio accidentado del equipo en el torneo.

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El CIES confirma lo que todos vimos: Cubas, en la cima del mundo

En paralelo al renacer colectivo de Paraguay, el planeta fútbol se rinde ante un rendimiento individual descomunal. El CIES, el reconocido centro de investigación suizo famoso por sus análisis estadísticos sobre futbolistas y mercado, publicó su último informe y el mediocampista paraguayo Andrés Cubas encabeza un ranking clave del certamen.

El reporte destaca al “Motorcito” albirrojo como el jugador que más duelos terrestres ha ganado entre los futbolistas de las selecciones que continúan en competencia. Su capacidad para adueñarse del juego en el piso, equilibrar partidos cerrados y asfixiar el juego rival esta siendo la faceta determinante para proteger a la defensa desde el mediocampo.

El mismo relevamiento ubica al nacido en Aristóbulo del Valle como el futbolista con más pelotas recuperadas en el Mundial Norteamérica 2026, con una puntuación sobresaliente de 95,5 puntos. En el desglose del podio internacional, el paraguayo supera al francés Aurélien Tchouaméni, quien marcha segundo con 91,2 puntos, y al egipcio Mohanad Lasheen, consolidado en el tercer lugar con una marca de 90,4. Este listado demuestra que el rendimiento defensivo individual sobresaliente no se limita a las potencias tradicionales.

Dejó atrás a leyendas y palpita una batalla en el mediocampo

Para dimensionar el logro del mediocampista paraguayo, en las posiciones inferiores del ranking aparecen nombres de perfil internacional y de la primera línea de la élite mundial, entre ellos el brasileño Casemiro. El cruce inminente en los octavos de final agrega un factor adicional a la lectura de estos datos, ya que el segundo lugar del ranking lo ocupa precisamente Aurélien Tchouaméni, el motor del rival que Paraguay aguarda en la llave.