Puerta destaca el respaldo de los referentes y espera un juego complicado con Ghana

Así lo dijo este jueves en el Sporting KC Stadium de Kansas City, donde los sudamericanos se entrenaron.

"Va a ser un partido complicado, como todos los que hemos jugado hasta ahora. Creo que es un equipo que se va a plantar en un bloque muy bajo y entonces tenemos que tener esa calma con el balón, como tuvimos con Congo, y así llegarán los espacios", explicó Puerta.

Consultado acerca de la importancia de utilizar los disparos de media distancia como otra arma para llegar al gol, el centrocampista dijo que esta siempre va a ser importante para que el equipo pueda desatorar juegos complicados.

"La media distancia es importantísima. Partido a partido la hemos mejorado", agregó el volante que fue titular en todos los juegos de la primera fase y sumó 260 minutos en la cancha.

Puerta añadió que el Mundial es juego a juego y que lo ya hecho quedó en el pasado. "Solo estoy enfocado en el partido con Ghana".

También se refirió al respaldo que le dieron los referentes en la Copa del Mundo. "Me dicen que lo disfrute y que juegue como yo se jugar. Ese respaldo es muy importante", valoró.