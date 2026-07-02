Queiroz niega problemas con James y dice que fue "un honor" haber entrenado a Colombia"

"Disfruté mucho y ha sido un honor", dijo el portugués, quien, al ser consultado por la falta de entendimiento entre él y los futbolistas colombianos durante su paso en el período 2019-2020, aseguró que no tiene esa visión.

También negó tener problemas con el diez James Rodríguez, que juega su tercer Mundial y debe estar en el once titular que enfrentará a su equipo este viernes en Kansas City.

Por otra parte, Queiroz recordó que las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 fueron en plena pandemia por la covid-19 y destacó que ese fue "un tiempo muy difícil para todos".

Afirmó que la Colombia de Néstor Lorenzo le recuerda a la que él guió en la Copa América de 2019 y que fue eliminada allí por Chile en los cuartos de final al caer en una tanda de penaltis.

"El desarrollo estratégico que nosotros implementamos en la Copa América es muy parecido al desarrollo estratégico que Colombia está haciendo aquí. Por eso hice esta comparación. Esos son los detalles a los que nosotros le tenemos que tomar atención para hacer un buen partido", sentenció.

Al hablar del encuentro, el exentrenador del Real Madrid apuntó que Ghana debe respetar su estilo y buscar "los puntos más flacos" de su próximo adversario.

"No hay equipos perfectos y Colombia no es perfecta. Es un gran equipo, pero no es perfecta", sentenció.

El ganador del encuentro se medirá en cuartos de final con el ganador del cruce entre Suiza y Argelia.