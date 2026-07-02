Roberto Martínez: "Ahora comenzamos el segundo Mundial"

El exseleccionador de Bélgica afirmó que su equipo necesitaba ser humilde, tener paciencia y aceptar el sufrimiento colectivo para avanzar, como en efecto debieron resistir ante los Vatreni antes de imponerse en el minuto 94 con un gol de Goncalo Ramos.

Frente a las dificultades que tuvieron sus jugadores para remontar el partido, hizo notar que "sufrir juntos" es un elemento que finamente los fortalece para creer y crecer.

"Esa es la clave si queremos seguir avanzando en un torneo tan exigente", apostilló tras recordar que tuvieron en la fase de grupos "tres partidos que fueron vitales" para alcanzar este nivel".

"Mañana empezamos el segundo Mundial, con los jugadores muy hambrientos y con muchas ganas", enfatizó el seleccionador de Los Lusos, quien con emoción resaltó la emotividad de un juego que tuvo más de diez minutos de alargue.

Martínez no escapó a la emotividad que produjo el encuentro de dos amigos y rivales, Cristiano Ronaldo, de 41 años, y el croata Luka Modric, quien con 40 y la eliminación de su equipo prácticamente ha puesto fin a su historia en mundiales.

Matizó que "la edad es solo un número" y destacó el ejemplo que ambos jugadores veteranos le dan a los más jóvenes, y los definió como "iconos del deporte".

"Me gustaría que se quedase para siempre, juega como un joven. Cuando hablamos de Luka Modric lo hacemos de un jugador que pone el pie sobre el balón y toma una decisión. Ha tenido una gran carrera, ha sido un ejemplo para muchos niños y va estar en la historia del fútbol", añadió posteriormente en conferencia de prensa.

El técnico español dijo estar "muy contento por la forma" como dieron "la vuelta al partido" y, sobre si Portugal puede soñar con el Mundial indicó: "Hablar de sueños me encanta, pero estoy aquí como seleccionador para trazar el camino al sueño y el camino es recuperar y respetar a España".

"Las selecciones que ya han ganado un mundial tienen una ventaja sicológica. Hoy, nosotros ganamos mucho a nivel interno. Estamos más preparados después del partido que antes del partido, pero paso a paso, respetamos a España", añadió.