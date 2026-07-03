3-2. Argentina será rival de Egipto en octavos

Los de Lionel Scaloni se fueron en ventaja en el minuto 29 con el vigésimo gol de Lionel Messi en la historia de los Mundiales, pero los africanos llegaron a la paridad en el 59 por intermedio de Deroy Duarte.

Retomaron la ventaja en el minuto 92 gracias a Lisandro Martínez, pero los caboverdianos emparejaron de nuevo tras un golazo de Sidny Lopes Cabral en el 103.

En el 111, Diney Borges, tras un remate de Cristian Romero, anotó en propia puerta para poner las cifras definitivas a favor de los campeones en Catar 2022.

Con su tanto, Messi llegó a siete en la clasificación de artilleros de este Mundial, escoltado por Kylian Mbappé con seis y Erling Haaland y Harry Kane con cinco.

Argentina jugará el 7 de julio por los octavos de final en Atlanta contra Egipto.