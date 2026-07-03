IPS: Fretes afirma que en tres días realizó en Villarrica las cirugías previstas para cuatro meses

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Isaías Fretes, visitó este viernes el Hospital del IPS de Villarrica, donde desde el miércoles se desarrolla una maratón quirúrgica orientada a disminuir la mora en las listas de espera para cirugías programadas de asegurados de los departamentos de Guairá y Caazapá.

Durante su recorrido por el centro asistencial, el titular de la previsional calificó como exitoso el operativo y aseguró que los resultados obtenidos superaron las expectativas planteadas al inicio del proyecto piloto. Según explicó, en apenas tres días de trabajo se concretó un volumen de intervenciones que, bajo el sistema habitual, hubiera requerido entre tres y cuatro meses para su realización.

El presidente del IPS explicó que la maratón quirúrgica forma parte de un programa institucional impulsado desde los primeros días de su administración, inicialmente aplicado en otras áreas de atención y que ahora comenzó a implementarse también en el ámbito quirúrgico.

Señaló que Villarrica fue elegida como sede del plan piloto debido a las condiciones de infraestructura y al potencial resolutivo del hospital regional, con la intención de extender posteriormente la experiencia a otros establecimientos de la previsional.

Fretes comentó que la iniciativa está inspirada en el modelo de asistencia solidaria desarrollado por el proyecto “Retribuyendo al Pueblo”, experiencia que encabezó junto con un grupo de profesionales médicos antes de asumir la presidencia del IPS.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El titular de la previsional destacó, además, el compromiso del personal de blanco y de los funcionarios administrativos que participan de la maratón, señalando que todos colaboran de manera voluntaria y sin percibir remuneraciones extraordinarias por las extensas jornadas de trabajo.

Lea más: IPS Villarrica: realizarán 40 cirugías en tres días para reducir la lista de espera

Fretes remarcó, igualmente, que ninguno de los pacientes beneficiados debió realizar pagos adicionales para acceder a las cirugías, reafirmando que el objetivo principal es eliminar las barreras económicas y los prolongados tiempos de espera que afectan a los asegurados.

“Todos estos pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente sin aportar un solo guaraní”, afirmó el presidente del IPS.

El servicio benefició a 40 pacientes

La maratón quirúrgica había sido puesta en marcha el miércoles con el propósito de realizar alrededor de 40 intervenciones en apenas tres jornadas, priorizando a pacientes que aguardaban desde hacía varios meses una fecha para ser operados.

Las cirugías fueron previamente programadas luego de un proceso de captación y evaluación médica, lo que permitió organizar los procedimientos según criterios de prioridad clínica. Aproximadamente, el 70 % de las intervenciones correspondieron a casos de litiasis vesicular, una de las patologías de mayor demanda dentro del sistema previsional.

El operativo fue ejecutado por un equipo multidisciplinario conformado por cirujanos, anestesiólogos, licenciados en enfermería, instrumentadores y otros profesionales de la salud, quienes trabajaron de forma coordinada durante las tres jornadas.

Reducir el tiempo de espera

El director del Hospital del IPS de Villarrica, Dr. Ronald Vázquez, había señalado previamente que la prioridad era reducir la lista de espera acumulada y demostrar la capacidad del hospital para resolver procedimientos especializados sin necesidad de derivar pacientes a Asunción.

Tras los resultados obtenidos, Fretes confirmó que la experiencia de Villarrica servirá como modelo para futuras maratones quirúrgicas en otros hospitales del Instituto de Previsión Social. El objetivo, según indicó, es aprovechar la infraestructura existente en las cabeceras departamentales para descentralizar los servicios especializados y continuar disminuyendo las listas de espera en todo el país.