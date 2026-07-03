Costosos pupitres chinos ya fueron desechados en Colegio de Capiatá

Varios pupitres chinos comprados por el Gobierno Nacional para las instituciones educativas del país empezaron a destruirse. En el Colegio Nacional Enrique Soler de Capiatá, tras un año de uso, seis pupitres quedaron inutilizables, y tirados en el fondo de la institución.

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Los muebles se deterioraron al poco tiempo de uso. En una visita realizada a la institución comprobamos el estado en el que se encontraban las mesas. Éstas estaban totalmente desmanteladas, solo con la estructura metálica, pero sin la mesada y algunas sin la porta útiles.

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La directora de la institución, Elva Pagani, explicó que los alumnos son numerosos y que muchas veces tratan de cuidar los muebles. Refirió, además, que aprovecharán las vacaciones de invierno para realizar los mantenimientos a los muebles.

“El año pasado recibimos más de 1.300 mesas y sillas pedagógicas. La institución cuenta con más de 1.500 estudiantes, incluidos los de alfabetización, y son muy buenas la calidad de las sillas. Actualmente tenemos menos de 10 mesas que salieron sus tornillos, que en estas vacaciones vamos a poner todo en orden”, refirió la directora.

Pupitres fueron adquiridos por un monto alto

En esta institución fueron entregadas 1368 muebles por el valor de G. 523.260.000, según el documento que consta en la institución.

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Al Gobierno Nacional, le costó cada set de pupitres entre G. 738.000 y G. 765.000 (US$ 94 y 97 dólares), esto teniendo en cuenta el precio de venta de la firma Kamamya SA, de Long Jiang para el Gobierno Nacional.

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Los precios varían de acuerdo con el lote y la medida, teniendo en cuenta que los tamaños de los muebles desde Educación Inicial a Educación Escolar Básica (1°, 2° y 3er. ciclo) son diferentes.