Argentina avanza a cuartos pidiendo hora, dejando fuera a la heroica Cabo Verde

Argentina está en octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, pero tuvo que descender al mismísimo infierno para lograrlo. En una prórroga de pura locura, la Albirroja doblegó 3-2 a una Cabo Verde histórica que rozó el milagro y consagró a su arquero Vozinha como leyenda.

Nadie dijo que sería un paseo: el gigante africano que no se achicó

Si alguien pensaba que el cruce contra Cabo Verde iba a ser un trámite para la vigente campeona del mundo, es porque no había prestado atención al torneo de los ‘Tiburones Azules’. Tras frenar a España y jugarle de tú a tú a Uruguay, el país más pequeño en superar la primera fase de un Mundial se plantó en la eliminatoria sin complejos.

Lejos de colgarse del travesaño, los africanos sorprendieron con un inicio descarado. A los diez minutos, la posesión estaba dividida y su arquero, Josimar Évora Dias ‘Vozinha’ —convertido ya en una de las grandes figuras de esta cita mundialista—, patentaba su confianza regalando dos recortes de infarto ante la presión de los atacantes argentinos. El partido era un dilema táctico y nada pasaba hasta que apareció el de siempre.

Lea más: Egipto avanza en penales y aguarda por Argentina o Cabo Verde

Un truco nuevo de Messi y la rebelión de los Tiburones

Cuando el juego parecía estancado, Lionel Messi frotó la lámpara. Caminando, casi camuflado entre los centrales, leyó el espacio a la perfección. Lisandro Martínez levantó la cabeza y lanzó un pase milimétrico; el astro rosarino durmió el balón flotado con un control prodigioso y fusiló por alto a Vozinha. Era el 1-0 y su histórico gol número 20 en los Mundiales.

Sin embargo, Argentina pecó de estática en la segunda mitad. Durmió el balón con demasiada parsimonia y Cabo Verde olió la sangre. Deroy Duarte avisó primero con un disparo lejano y, sobre la hora de partido, aprovechó una desconexión de la zaga argentina para colarse en el área y, previo caño a su marcador, firmar el empate que desató la locura africana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La reacción de Lionel Scaloni fue casi inmediata metiendo a Julián Álvarez y Nico González para sacudir al equipo. El asedio argentino pasó a ser absoluto en los minutos finales, pero Vozinha se transformó en una auténtica muralla inexpugnable, ganándole de forma consecutiva un mano a mano y un tiro libre frontal al propio Messi para estirar el drama hasta el tiempo extra.

Una prórroga de infarto y goles de antología

El tiempo extra se convirtió en una auténtica montaña rusa de emociones. Primero apareció Lisandro Martínez para devolverle la ventaja a Argentina al cazar un balón peinado tras un tiro de esquina en el segundo palo, rematando con potencia por lo alto para batir al guardameta del Mundial.

Pocos minutos después, cuando la Albiceleste intentaba adueñarse del desarrollo, el caboverdiano Sidny Cabral enmudeció al estadio al sacar un misil cruzado desde fuera del área que se clavó de forma espectacular en el ángulo superior izquierdo de Emiliano ‘Dibu’ Martínez. El que ya es catalogado como el mejor gol del torneo provocó una celebración eufórica, con el jugador saltando a las gradas para festejar con su público.

Con el agua al cuello y el partido roto, Messi ejecutó un córner con veneno hacia el corazón del área chica. Cristian ‘Cuti’ Romero conectó un testazo implacable y, en el intento desesperado de despeje sobre la línea, Diney Borges terminó empujando el balón con la mano en su propia portería para dictar el definitivo 3-2.

Cabo Verde quemó sus últimas naves en un epílogo dramático, pero el ‘Dibu’ Martínez blindó el arco argentino en los instantes finales para asegurar la clasificación. Los ‘Tiburones Azules’ se despiden de su primer Mundial de forma invicta en los 90 minutos reglamentarios y con el orgullo intacto. Por su parte, la Albiceleste ya viaja mentalmente a Atlanta, donde el próximo martes se medirá en octavos de final ante Egipto, buscando estirar su imponente racha de ocho victorias consecutivas ante selecciones africanas en partidos oficiales.

Ficha técnica:

Argentina (3): Emiliano Martínez; Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, minuto 104), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina (Nicolás Tagliafico, minuto 86); Rodrigo De Paul (Leandro Paredes, minuto 84), Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Thiago Almada (Nico González, minuto 63), Lautaro Martínez (Julián Álvarez, minuto 63) y Lionel Messi. Seleccionador: Lionel Scaloni.

Cabo Verde (2): Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina (Benchimol, minuto 100), Jovane Cabral (Helio Cabral, minuto 80), Deroy Duarte (Yannick Semedo, minuto 100), Laros Duarte (Jamiro Monteiro, minuto 67), Nuna Da Costa (Dailon Livramento, minuto 67) y Ryan Mendes (Willy Semedo, minuto 80). Seleccionador: Pedro Leitao Brito ‘Bubista’.

Goles: 1-0, minuto 29: Lionel Messi. 1-1, minuto 59: Deroy Duarte. 2-1, minuto 92: Lisandro Martínez. 2-2, minuto 103: Sidny Cabral. 3-2, minuto 111: Diney Borges, en propia puerta.

Árbitro: Drew Fischer (Canadá). Amonestó al argentino Gonzalo Montiel y al caboverdiano Kevin Pina. Incidencias: Partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante unos 64.478 espectadores.