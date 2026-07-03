Video: mirá cómo una mamá yaguareté y sus dos cachorros caminan en el Chaco

A través de las redes sociales, se compartió un emotivo video que muestra a una madre yaguareté caminando tranquilamente junto a sus dos pequeños cachorros en una zona boscosa del norte de la región Occidental.

Las imágenes fueron captadas originalmente por la guardaparques Lourdes Oviedo y posteriormente difundidas en X por el ingeniero agrónomo y asesor en gestión ambiental, Luis Recalde. En el video se observa en detalle a los tres felinos avanzar en fila al costado de un camino de tierra, completamente rodeados por la densa selva chaqueña.

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Si bien no se conoce con exactitud la fecha en que se grabó el encuentro, se destaca que se ve a la madre como sus crías en perfecto estado de salud y con un comportamiento totalmente natural.

Un encuentro muy difícil de lograr

El Chaco paraguayo forma parte del hábitat de este animal, pero lograr un registro de este tipo es un evento sumamente inusual. El yaguareté es una especie de hábitos nocturnos, sumamente esquiva y que evita por completo el contacto con los seres humanos, por lo que ver a una familia entera a plena luz del día es un verdadero tesoro.

El yaguareté (Panthera onca), también llamado jaguar o tigre americano, es el felino más grande de todo el continente y el tercero en tamaño a nivel mundial. En el idioma guaraní, su nombre es muy respetado y significa literalmente “la verdadera fiera”.

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Al ser un superpredador, se encuentra en la cima de la cadena alimentaria, lo que significa que su presencia es vital para controlar las poblaciones de otras especies y mantener el equilibrio ecológico de los bosques.

A pesar de su enorme valor para el medioambiente, este majestuoso animal se encuentra actualmente catalogado en peligro crítico de extinción en territorio paraguayo. La acelerada deforestación de sus bosques nativos, la caza furtiva ilegal y los constantes conflictos con ganaderos debido a la pérdida de su territorio natural son las principales amenazas que ponen en riesgo su supervivencia.