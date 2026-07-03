Argentina, local en Miami contra Cabo Verde

Los exteriores del Hard Rock Stadium de Miami, donde a las 18:00 hora local (22:00 GMT) comenzará la eliminatoria, hablan español y visten celeste en los prolegómenos de un encuentro muy esperado por la afición de la vigente campeona del mundo.

"Somos locales como intentamos ser siempre", dijo a EFE uno de estos aficionados, Sabino Navarro, que viaja junto a sus amigos a cada partido de Argentina en una avioneta a la que han apodado 'La Scavioneta'.

"Siempre hay muy buena onda, el banderazo de Argentina nadie lo entiende, pero siempre le ponemos mucha onda y felicidad", destacó.

Aunque Argentina es, a priori, muy favorito, eso no ha reducido ni un ápice la pasión, con cánticos de todo tipo en apoyo a la selección que resuenan tanto dentro como fuera del estadio.

"Esto es una fiesta; hay mucho argentino viviendo en Estados Unidos, nos vinimos a la cancha y ojalá el resultado acompañe para festejar", afirmó a EFE Daniel, de pie sobreviviendo al abrasador calor que azota este viernes Miami.

Este ambiente también se vivió en los últimos días en Miami, donde han viajado decenas de miles de argentinos, pese a no tener entradas, para acompañar a la selección.

Este es el primer partido oficial de Argentina en Miami desde la final de la Copa América de 2024, en la que la 'Albiceleste' se impuso a Colombia en medio de graves disturbios en las afueras del estadio.