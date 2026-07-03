Arnautovic se despide entre lágrimas de la selección austríaca tras el 3-0 ante España

El delantero, de 37 años, disputó un total de 137 encuentros con la camiseta nacional y anotó 49 goles, dos registros que constituyen un récord absoluto en el país centroeuropeo.

"Para mí ha sido una experiencia increíble, que desgraciadamente ahora ha terminado", declaró Arnautovic entre lágrimas a la televisión pública ORF.

Al ser preguntado por cómo se sentía tras su último partido internacional, respondió con un dolido "una catástrofe".

"Quiero dar las gracias a toda la nación, a todos los austríacos. Incluso a los que llevaban tiempo queriendo que me fuera. También a ellos les doy las gracias", afirmó con la voz entrecortada.

"He vivido muchísimos momentos maravillosos y también muchos que no lo han sido tanto. Y ahora duele aún más, porque aquí encontré a compañeros que se han convertido en mi familia", agregó.

El jugador subrayó que disputar un mundial con Austria ha sido la cumbre de su carrera y lamentó la eliminación ante una España que definió como un "equipo extraordinario".

El jugador debutó el 11 de octubre de 2008 ante Islas Feroe y participó en las Eurocopas de 2016, 2021 y 2024, además de este Mundial, donde firmó dos tantos y se convirtió, junto a Ivica Vastic, Romano Schmid y Sasa Kalajdzic, en uno de los pocos austríacos que marcaron tanto en una Eurocopa como en un Mundial.

El seleccionador Ralf Rangnick reveló que el discurso de despedida del delantero en el vestuario fue "un momento muy especial" y "conmovedor" que provocó lágrimas entre numerosos jugadores y miembros del cuerpo técnico.

"Sin Marko y sin sus goles probablemente no habríamos llegado a la Eurocopa ni tampoco a este Mundial", destacó el técnico alemán.

Mientras Arnautovic confirmó su retirada internacional tras el partido, tanto David Alaba como Marcel Sabitzer evitaron pronunciarse sobre su futuro con la selección austríaca, lo que ha despertado especulaciones.

"No he pensado en absoluto en mi futuro, tampoco a nivel de clubes. He estado muy concentrado y totalmente centrado en este Mundial. Toda mi atención estaba puesta en este torneo", declaró Alaba, de 34 años, cuyo contrato con el Real Madrid finalizó al término de la pasada temporada.

El capitán de Austria explicó que necesita primero "asimilar este momento tan amargo" y "después, por supuesto, pensaré en mi futuro".