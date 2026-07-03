Canadá-Marruecos, capítulo 2

En Catar, Marruecos ganó por 2-1 a Canadá en la última jornada de la fase de grupos para blindar el pase de ronda como primero. Los canadienses fueron eliminados del torneo con tres derrotas de tres.

Solo han pasado tres años y medio desde ese partido, pero desde entonces el panorama ha cambiado radicalmente.

Canadá, con Jesse Marsch al frente, hizo historia en 2024 al alcanzar las semifinales en su primera participación en la Copa América, hasta asustar a la Argentina de Leo Messi.

La selección canadiense ha tenido un crecimiento vertical y ya no es solo Alphonso Davies, lateral del Bayern Múnich, sino un equipo que cuenta con buena experiencia internacional y coraje para atreverse.

Selló el billete para los octavos con una sufrida victoria por 1-0 contra Sudáfrica lograda en el 92 con un gol de Stephen Eustaquio y este sábado en Houston el listón estará aún más alto.

Porque si Canadá ha crecido, Marruecos se ha asentado como una de las potencias emergentes del fútbol mundial.

Tras la semifinal de Catar, Marruecos se proclamó campeón de la Copa de África de este año después de la sanción a Senegal, que había ganado la final en el campo.

Ese título refleja solo parcialmente el movimiento futbolístico de Marruecos, que sigue produciendo a jugadores que brillan en las mejores ligas europeas.

El último fue Saibari, delantero que acaba de fichar por el Bayern Múnich tras ganar la Eredivisie con el PSV Eindhoven.

El ganador del partido de octavo de final entre Marruecos y Canadá será rival del vencedor del juego entre Francia y Paraguay, que buscará otro milagro tras eliminar a Alemania en los dieciseisavos.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Nathan Saliba, Liam Millar; Jonathan David, Tani Oluwaseyi.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss.