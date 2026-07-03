Daniel Muñoz regresa a la titularidad en Colombia e Iñaki Williams es titular en Ghana

De acuerdo con esto, Jhon Córdoba volverá a comandar el ataque del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y tendrá por sus costados a James Rodríguez y a Luis Díaz.
Así jugará Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.
Por su parte, Lawrance Ati Zigi; Marvin Senaya, Jerome Opoku, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo; Antoine Semenyo, Jordan Ayew e Iñaki Williams son los elegidos de Carlos Queiroz para defender a Ghana.