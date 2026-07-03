De Haas: “Vengo a crear una historia ganadora como se merece el Valencia”

El central de Países Bajos, que ha firmado por cuatro temporadas (2030) tras finalizar su vinculación con el Famalicão, aseguró este viernes, en su presentación oficial en el palco de Mestalla, que ha venido al Valencia “a jugar partidos y a ganarlos”.

De Haas quiso mantener en privado su conversación con Carlos Corberán, pero aseguró que dará “el máximo” por el equipo y, al ser preguntado por el objetivo del club en varias ocasiones, expresó que el objetivo “siempre” es ganar.

“Mi objetivo es dar lo mejor de mí, quiero ganar porque solo cuando ganas se consiguen grandes cosas y es el mayor objetivo que tengo. Primero quiero empezar bien, integrarme en el equipo, que conozcan mis debilidades y fortalezas. Quiero ganar, un club como el Valencia, que tiene muchos títulos e historia, debe ganar partidos”, explicó.

“Para mí siempre hay que mirar hacia adelante, no me gusta mirar hacia atrás. Estoy aquí para ayudar al equipo y daré lo máximo para crear una historia ganadora”, agregó.

Sobre cuál fue el primer contacto con el Valencia, el zaguero de 26 años contó que fue la temporada pasada a través de su agente y aseguró que “cuando un club como el Valencia te contacta no puedes rechazar la oferta”.

“Me contactaron en enero, pero el Famalicão no me dejó marchar, cosa que entiendo perfectamente. El Valencia es un paso adelante en mi carrera, pero quería acabar bien mi etapa en el Famalicão, donde llevaba tres años”, agregó.

Además, De Haas contó que se siente como en casa en el Valencia porque se siente respaldado y ayudado por todo el mundo en el club y también por los fans. “Incluso cuando voy por la calle, aunque no me conoce todo el mundo todavía, siento el apoyo de la afición cuando me tomo alguna foto”, comentó.

También habló de Valencia, sobre la que dijo que "es una gran ciudad". "Estuve en febrero y en marzo, hay muchas cosas para hacer, pude conocer la ciudad, ver casas… Quería estar preparado para mi llegada en julio y poder centrarme solo en el fútbol".

Sobre cómo se define como jugador, De Haas apuntó: "Soy un central zurdo, me gusta jugar con el balón, me definiría como un ‘jugón’. Me gusta construir la jugada desde atrás, siempre que la defensa salga bien, y ayudar al equipo a marcar. Creo que soy muy bueno en los duelos cara a cara".

“Ahora lo que necesito es confirmar esa confianza que han tenido en mí para ser el jugador adecuado. Conozco la historia del club y la de sus jugadores neerlandeses. Espero seguir con esa historia. No soy aún ese gran jugador... Pero con la dedicación que le voy a poner, aseguro que seré un gran jugador”, finalizó.

En la presentación estuvieron presentes el director general del Valencia, Javier Solís; el director general de fútbol, Ron Gourlay; y el director de captación y scouting, Lisandro Isei.