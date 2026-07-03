El argentino Guido Rodríguez continuará en el Valencia hasta 2028

Campeón del mundo con Argentina en 2022 y bicampeón de la Copa América, el Valencia ha destacado este viernes en un comunicado que es "un jugador de alto nivel competitivo y con experiencia contrastada, capaz de ejercer una influencia clave en el centro del campo".

En los 17 partidos que disputó a las órdenes de Carlos Corberán, marcó 4 goles y se consolidó como una pieza fundamental del equipo tanto en labores defensivas como ofensivas.

El argentino regresará a Mestalla para defender la camiseta del Valencia CF iniciando así una nueva etapa en su dilatada trayectoria profesional, tras haber disputado más de 400 partidos en la élite con West Ham United, Real Betis, Club América, Club Tijuana, River Plate y Defensa y Justicia, además de la selección de su país.