El argentino Lucas Granda renueva con el Barça hasta 2029 y sale cedido al Santa Coloma

El joven jugador de 19 años llegó al conjunto azulgrana el pasado mes de febrero, tras la disputa de la Copa América, procedente de Pinocho Futsal, en una apuesta de la secretaría técnica por uno de los talentos emergentes del fútbol sala argentino.

En su primera etapa como azulgrana apenas dispuso de protagonismo bajo las órdenes del entrenador Javi Rodríguez en el primer equipo, con el que disputó seis partidos oficiales y marcó dos goles.

Con su renovación ya cerrada hasta 2029, el internacional argentino buscará ahora los minutos y la continuidad que le ofrece el decano del fútbol sala español, una cesión con la que el Barça pretende impulsar su crecimiento deportivo en la Primera División.

De este modo, Granda se convierte en la cuarta baja confirmada del Barça de cara a la próxima temporada, tras las ya anunciadas del pívot brasileño Fits, el ala portugués Erick Mendonça y el ala catalán Pol Pacheco.