El Atlético sella una alianza con Live Nation España para conciertos y eventos en vivo

“El acuerdo consolida al estadio rojiblanco en uno de los grandes referentes musicales de Europa y como plaza preferente de España para recibir a los mejores artistas y shows del mundo”, destacó la entidad madrileña.

Esta alianza, según el Atlético de Madrid, “se enmarca en la relación ya consolidada entre ambas organizaciones”, una vez que “Live Nation España es también socio del Atlético de Madrid y Oak View Group (OVG) en Barsento, la sociedad que construirá una arena de música cubierta con capacidad para más de 20.000 personas junto al estadio rojiblanco y que estará operativa a finales de 2030”.

“Nos enorgullece e ilusiona formar parte de un gran proyecto junto al mayor promotor del mundo para ayudar a que Madrid siga posicionándose como un destino cultural de referencia, generando un impacto positivo para todos los que formamos parte de la ciudad y del distrito”, resaltó Óscar Mayo, director general de Ingresos y Operaciones del Atlético de Madrid, en declaraciones recogidas por el propio club.

El Atlético explicó que “una de las novedades más destacadas del acuerdo es que facilitará la compra de entradas para los conciertos en la plataforma digital del propio estadio”.