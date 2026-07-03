El FC Barcelona supera los 150.000 socios, 18.000 más que hace dos años

En un comunicado publicado en su página web, el club catalán destaca el rejuvenecimiento de la masa social, pues un 20% de los socios tienen entre 18 y 30 años.

Asimismo, el club destaca que el 25% de las nuevas altas de socios registradas en la temporada 2025-26 corresponden a personas menores de 15 años.

Además, la entidad cifra en más de 100.000 los miembros de las peñas del FC Barcelona, con 31.000 integrantes en Cataluña y cerca de 30.000 en el resto de España, siendo Andalucía la comunidad autónoma con una mayor presencia, con 6.500 personas.