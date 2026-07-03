El mexicano Septien preside el Cádiz con “orgullo, gratitud y respeto”

Septien afirmó que conoce la relevancia del Cádiz tras haber vivido la última temporada junto al entorno del club y señaló que es consciente de lo que representa el escudo cadista tanto para sus seguidores como para la propia ciudad.

El dirigente anunció el inicio de una "nueva etapa" al frente de la entidad y avanzó que su gestión estará basada en tres prioridades principales, orientadas a la estructura deportiva y al funcionamiento institucional del club.

La primera de esas líneas de actuación, explicó el mexicano, será el refuerzo de la dirección deportiva, un proceso que, indicó, se llevará a cabo bajo criterios de profesionalidad y sentimiento de pertenencia a la entidad.

Asimismo, Septien señaló que otro de los objetivos será la construcción de una plantilla competitiva, adaptada al nivel de exigencia y al carácter que, a su juicio, requiere la representación del Cádiz.

El nuevo presidente también destacó la importancia de gestionar el club desde su identidad, apostando por la cercanía, la transparencia y una comunicación directa con el entorno de la entidad.

En su mensaje, Septien subrayó que el club es consciente de su situación actual y de los objetivos que persigue a medio y largo plazo, y concluyó que el momento actual exige centrarse en el trabajo para afrontar esta nueva etapa.