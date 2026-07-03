Fernando Romero, autor de la canción con la que Messi festejó en Catar 2022

"No está en mis planes viajar. La verdad que estoy con mucho trabajo, es complicado costearlo y hacerme un lugar en la agenda laboral para irme unos días", dijo en mayo a EFE Romero, que también es vicedirector de una escuela en las afueras de Buenos Aires.

A pesar de que su letra fue cantada por todo un país durante el último Mundial, para Romero las cosas no son muy diferentes que antes, porque si bien el registro de propiedad intelectual como autor de aquella canción le reporta algún ingreso, mantiene un perfil bajo.

La música de 'Muchachos' surge de otra canción preexistente, grabada por la banda argentina La Mosca Tsé-Tsé, que la regrabó con la letra de Romero en 2022 y un año después recibió un premio Gardel, máxima distinción de la industria musical del país sudamericano.

"No escribí la canción para recibir ningún reconocimiento. Entiendo que todos los espectáculos se manejan con métricas y con números y yo no busco ser una persona con gran cantidad de seguidores o con gran cantidad de exposición. Entonces es lógico que a mí no se me contemple", explica el docente, que afirma que la canción no es suya sino "de la gente" y que se conforma con que haya acompañado al plantel campeón en Catar.

Pese a esto, sí reconoce que le hubiese gustado tener un vínculo más cercano con los integrantes de la 'Scaloneta', algunos de los cuales conoció brevemente durante un evento organizado por Conmebol, aunque no al capitán: "Nunca pude convidarle un mate a Messi, pedirle una foto".

En 2023, Romero fue invitado a cantar la canción ante más de 80.000 personas en la antesala de un amistoso entre Argentina y Panamá en el Monumental de Buenos Aires. Aquella fue la última vez que pudo ver jugar a la Albiceleste.

"Las entradas suelen ser muy caras y yo no le pido a nadie que me regale nada, entonces no voy", menciona el joven de 34 años, que en septiembre de 2021 presentó su canción al mundo durante una entrevista televisiva grabada frente al Monumental tras un intento fallido de conseguir una entrada para un partido del seleccionado.

'En Argentina nací, tierra de Diego (Maradona) y Lionel (Messi), de los pibes (jóvenes) de Malvinas que jamás olvidaré', reza en sus primeras estrofas la obra de Romero, que se dice orgulloso de haber podido reivindicar con aquella mención a los veteranos de la guerra que su país libró en esas islas en 1982 ante el Reino Unido.

"Con la canción, ellos volvieron a estar en escena y en la boca nuestra, eso los hace sentir reconfortados. Cada vez que me ven, me agradecen de todas las formas posibles. Me han dicho que yo hice más por ellos con la canción que los últimos 40 años de democracia", subraya.

La letra, que cuenta se le ocurrió mientras cocinaba, está basada en una de las más típicas canciones de la hinchada del Racing, club del que es fanático y al que sigue yendo a alentar como uno más.

'Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial', auguraba la canción, que en 2022 le generaba a Romero una tensión que ahora, ya con la tercera estrella en la camiseta, se ha disipado.

"El anterior lo vivía más como alguien responsable, alguien participante de lo que estaba por pasar, porque había una canción que acompañaba que la había escrito yo. Este mundial vengo con un perfil más bajo, motivado de ver fútbol y de poder vivirlo como todos los otros", resume.

Además, se muestra ilusionado por que la afición albiceleste vuelva a entonar su canción en el Mundial de este año: "Cuesta mucho que a una canción se la apropie toda una tribuna. A veces cuesta mucho en los clubes, imaginate en un país entero. Entonces yo no creo que se deje de cantar. Por ahí se adapta un poco la letra y en vez de ‘quiero ganar la tercera’, digan ‘ya la ganamos’, pero Messi ya dijo que a él le gusta la original".

Por otra parte, con el fervor mundialista inundando de a poco las calles argentinas, aprovecha para rechazar las canciones de cancha con letras violentas, llama a "identificarse bajo una misma bandera" y deja una reflexión sobre la importancia de este deporte en el país:

"Muchas veces hay chicos que pasan más tiempo en los clubes, sobre todo en los clubes sociales, y menos en la calle. No solamente es el lugar donde van a practicar el deporte, sino que es el lugar donde se forman, crecen y se educan".