Ismael Saibari, de Terrassa a estrella mundial

Tras formarse en las canteras de Beershot, Anderlecht y Genk, Saibari se hizo un nombre a nivel internacional a base de goles y títulos con el PSV Eindhoven, con el que fue campeón de Holanda en la última temporada.

Lideró al conjunto holandés con quince goles y ocho asistencias en la última Eredivisie y el Bayern pagó más de 50 millones de euros para hacerse con sus servicios de cara a la próxima campaña en la Bundesliga.

El Bayern invirtió en el prototipo del delantero moderno. Polivalente, capaz de moverse por todo el frente ofensivo, de adaptarse a todo sistema de juego y, sobre todo, de marcar goles.

Lo ha demostrado en esta Copa del Mundo con unas actuaciones sobresalientes como número nueve.

Fulminó a Alisson Becker nada más empezar el partido contra Brasil en la jornada inaugural de la fase de grupos y vio puerta ante Escocia, a los dos minutos, y Haití para entregar a su selección el pase de ronda.

No marcó en dieciseisavos de final ante Países Bajos, pero dejó su huella al transformar el penalti decisivo en la tanda que envió a los marroquíes a octavos de final por segundo Mundial consecutivo.

Será uno de los peligros principales frente a Canadá, una selección que aterriza en Houston tras una Copa del Mundo sólida, en la que superó la fase de grupos como segunda y en la que eliminó a Sudáfrica en dieciseisavos de final con un gol en el tiempo añadido de Stephen Eustáquio.

Estas dos selecciones ya se vieron las caras en la fase de grupos del Mundial de 2022, cuando Marruecos ganó por 2-1 antes de extender su viaje hasta unas históricas semifinales.

El ganador de este partido será rival de una entre Francia y Paraguay en los cuartos de final.