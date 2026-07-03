José Canale: "Necesitamos un partido largo contra Francia"

"Nosotros tenemos que confiar en lo que tenemos que hacer, estar mentalizados por encima de todo y hacer un partido largo", afirmó Canale en declaraciones a periodistas en los campos de entrenamiento de la Universidad de Pensilvania.

Canale, autor del gol con el que Paraguay eliminó a Alemania en la tanda de penaltis de los dieciseisavos de final, admitió que ese cruce "físicamente repercutió mucho", pero aseguró que los jugadores guaraníes lo compensan "con la garra y la confianza generada".

El central de Lanús también habló de la dificultad de defender a un jugador como Kylian Mbappé: "te cuesta no tener un punto de referencia pero son cuestiones de ir hablando dentro del campo con los compañeros y ocupar bien los espacios".

Por su parte, el delantero Gustavo Caballero dijo que el grupo se ha aislado del ruido que ha generado la eliminación de Alemania y tener que enfrentar ahora a Francia.

"Nosotros no escuchamos mucho lo que se dice fuera. Sabemos de nuestra capacidad, el grupo está bien, confiado, esperamos hacer un gran partido y hacer una linda historia", afirmó el jugador del Portsmouth.

Caballero dijo que, comparado con Alemania, Francia "es un equipo intenso, que rota mucho" y con grandes nombres en la delantera.

"Pero vamos a trabajar nosotros, pensar en nosotros y hacer en el campo todo lo que estamos entrenando", afirmó el jugador paraguayo, que admitió que el plan es "primeramente cumplir en lo defensivo y salir rápido ofensivamente".

Paraguay y Francia se enfrentarán este sábado a partir de las 17.00 horas (21.00 GMT) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.