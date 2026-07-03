Lautaro Martínez acompañará a Messi en la punta de ataque frente a Cabo Verde

El jugador del Inter de Milán ganó luna vez más el pulso a Julián Álvarez, quien era la otra alternativa para el once titular de Argentina, para jugar por una plaza en octavos de final en Miami.

Scaloni también confirmó el regreso del central Cristian 'Cuti' Romero, ya recuperado físicamente, pero mantuvo en la banda izquierda de la defensa a Facundo Medina, a pesar de la recuperación del habitual en esa demarcación Nicolás Tagliafico.

Así las cosas, el once inicial de la Albiceleste confirmado es el siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Thiago Almada, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

En Cabo Verde, Pedro Leitao Brito ‘Bubista’ optó por poblar la mitad del campo con cinco centrocampistas, y el veloz extremo Ryan Mendes como el jugador más adelantado.

El combinado africano saldrá con Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Nuna Da Costa y Ryan Mendes.