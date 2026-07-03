Leandro Paredes: "Lo importante es que se ganó y se pasó a la siguiente ronda"

"A nosotros como selección nos gusta siempre dar nuestra mejor versión, pero cuando no se puede, como en este tipo de partidos, sufrir también vale. Creo que lo vimos hasta el final", dijo el mediocentro en zona mixta tras la victoria por 3 a 2 en dieciseisavos de final.

"Lo importante es que se ganó y se pasó a la siguiente ronda", añadió.

Paredes también agradeció el apoyo del público, que no paró de animar durante todo el partido, y sostuvo que el peso de la camiseta les ayuda a competir en este tipo de encuentros.

"Ganar siempre es importante, hacerlo de esta manera también, porque cuando se sufre se tienen dudas, pero nosotros no las tenemos nunca. Siempre tratamos de competir al máximo, de dar la cara por la selección, por la camiseta, por todo un país que es de agradecer todo lo que hace por nosotros. Cada pelota pensamos que es la última porque jugamos con esta selección", indicó.

Sobre su conexión con Lionel Messi, dijo que el '10' siempre le transmite mucha confianza y sabe lo que él puede aportar a la selección, asegurando que se entienden con la mirada.

Argentina jugará contra Egipto el próximo martes en Atlanta por un cupo en los cuartos de final.