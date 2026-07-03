Nuevo día para Cristiano Ronaldo, el ocaso para Modric y la primavera para Oyarzabal

El Equipo de las Quinas tuvo que exigirse al máximo para superar a Croacia, que al ceder la ventaja inicial y ser superado en uno de los más prolongados tiempos añadios, ha anticipado el fin de la era de Luka Modric, de 40 años, con los Ajedrezados.

Y España no tuvo complicaciones para imponerse por 3-0 a Austria en una jornada especialmente satisfactoria para su goleador Mikel Oyarzabal, que ya suma 4 goles en el torneo.

Un partido con 18 minutos añadidos, la verificación de un gol que pudo dejar 2-2 el partido y forzar el alargue, pero que fue anulado.

Antes de ese episodio, cuya decisión final desató llanto en el equipo y los hinchas de Croacia y euforia en Portugal, otros tres goles ya habían sido invalidados por posición irregular: dos de Los Ajedrezados y uno de Los Lusos, elaborado con maestría por CR7.

Portugal avanzó a los octavos de final, donde chocará con España el 6 de julio al derrotar de remontada por 2-1 a Croacia.

Iván Perisic puso adelante a Los Ardientes, Cristiano Ronaldo igualó de penalti en el 60. Veintiún minutos después el entrenador Roberto Martínez decidió sacar al 7 y dar ingreso a Rubén Neves.

Las cámaras siguieron los instantes de amargura visibles en el rostro del jugador, el saludo con el técnico y luego su desolación en el banquillo, hasta que un centro de Rafael Leão fue capturado con un cabezazo por Goncalo Ramos para inclinar la balanza.

Un doblete de Mikel Oyarzabal y un tanto de Pedro Porro, además de dos asistencias de Marc Cucurella, a quien el VAR le negó un gol por falta, resumen el paso tranquilo por Los Ángeles de España y la goleada por 3-0 a Austria para sellar el visado a octavos de final, instancia en la que chocará contra Portugal el 6 de julio en Dallas.

Oyarzabal firmó su segundo doblete tras el infligido a Arabia Saudí en fase de grupos y con 4 ahora quedó a dos de los máximos anotadores del torneo hasta hoy: Lionel Messi y Kylian Mbappé.

El dominio de los jugadores de Luis de la Fuente fue abrumador, de principio a fin, aunque el primer gol salió pasada la media hora, en el 36 gracias a la conexión Cucurella-Oyarzabal.

El extremo de la Real Sociedad puso la guinda al partido tras otro pase del flamante refuerzo del Real Madrid en el minuto 89. Para entonces La Roja ya había ampliado el abismo con un gol de cabeza de Pedro Porro gracias a la asistencia de Álex Baena.

El guardameta Unai Simón entró en la historia de los mundiales al superar el récord de más minutos sin recibir goles. Tras el partido de este jueves acumula una secuencia de imbatibilidad de 518 minutos y dejó atrás los 517 del italiano Walter Zenga. Otro español, Iker Casillas, quedó con 476 minutos.

La Roja completó en Los Ángeles 35 partidos sin perder en competiciones oficiales. La última derrota fue en marzo de 2023, cuando Escocia se impuso por 2-0 en Glasgow en un partido de eliminatorias del Mundial.

La fase de dieciseisavos de final llega a su fin este viernes con tres partido que tienen como epicentro las ciudades de Dallas, Miami y Kansas City.

El Estadio Dallas será el epicentro desde las 16.00 GMT del choque entre las selecciones de Australia y Egipto, cuyo ganador será rival del mejor de la serie que el mismo día jugará Argentina y Cabo Verde.

A las 22.00 GMT reaparecerá en Miami el último campeón del Mundial para chocar contra la sorprendente selección de Cabo Verde por el derecho a jugar en octavos, que se jugará el 7 de julio en Atlanta.

A las 01.30 GMT del sábado, colombianos y ghaneses se medirán en Kansas City por el derecho a jugar el día 7 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey/Nueva York.