Riyad Mahrez anuncia su retirada de Argelia tras la eliminación del Mundial

"Este fue mi último partido para el equipo nacional", escribió el jugador de Al-Ahli en redes sociales tras anunciarlo en beIN Sports al término del encuentro.

El extremo, de 35 años, cierra su ciclo como uno de los jugadores más importantes en la historia del combinado argelino, convirtiéndose en el segundo máximo goleador de la historia de Argelia, con 40 goles anotados, sólo por detrás de los 46 de Islam Slimani.

A lo largo de sus 119 partidos durante más de diez años con los "Zorros del Desierto", Mahrez ha participado directamente en 85 goles, entre tantos y asistencias, consolidándose como una de las máximas figuras que vistieron los colores de su país.

"Gracias Capitán. Por siempre Leyenda", le despedía con estas palabras la selección argelina a través de su cuenta de Instagram.