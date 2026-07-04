0-3. Marruecos impone la ley de la pegada

Un gol del centrocampista del Girona Ounahi originado en una jugada a balón parado dibujada por el seleccionador Mohamed Ouahbi desequilibró un partido en el que Canadá, en su primera participación en un octavo de final mundialista, había sido superior.

Pero Marruecos, semifinalista en Catar, ya aprendió a jugar, y a ganar, como un grande. Con capacidad de sufrir, con un Yassine Bounou siempre decisivo en la portería, con una defensa sólida y con pegada a la hora de castigar en las escasas oportunidades creadas.

Lo tenía perdido en dieciseisavos de final ante Países Bajos y lo ganó en la tanda de penaltis. Este sábado sufría al descanso tras quedarse sin Ismael Saibari por lesión y lo volvió a sacar adelante con doblete de Ounahi, un centrocampista que solo había anotado dos dianas en este 2026, y con diana final de Rahimi.

"Va a ser el partido más complicado de nuestro Mundial, y raramente me equivoco", había advertido Mohamed Ouahbi en la rueda de prensa de la víspera. Y, aunque el resultado no lo reflejó, el campo le dio la razón, de sobra.

Porque Canadá saltó al terreno de juego a competir no solo con alta concentración, sino con más agresividad que Marruecos. Feroz en los balones divididos, sin miedo a los choques físicos y con hambre de gol.

Fue mérito de Bounou si Canadá no rompió la igualdad en la primera mitad. El exportero del Sevilla firmó una intervención salvadora en el 10 ante un remate cruzado de Tani Oluwaseyi y sostuvo a una Marruecos que no creó peligro alguno ofensivamente. Le costó igualar el ritmo canadiense y la lesión de su baluarte ofensivo, Saibari, complicó aún más su trabajo.

Casi sorprendido por el nivel físico impuesto por Canadá, Marruecos mostró su frustración. Regresó a los vestuarios con 0-0 en el luminoso y hasta cuatro jugadores amonestados, entre ellos un Achraf Hakimi que quedó involucrado en una tangana al borde del descanso.

Fue necesaria una jugada a balón parado para romper la igualdad. En el minuto 50, en una falta desde la banda derecha, Hakimi jugó en horizontal y Ounahi remató desde la frontal del área con la derecha para anotar el 1-0 de Marruecos en la primera oportunidad clara de su partido.

Para Canadá fue un golpe psicológico. El equipo de Jesse Marsch tardó en reorganizarse y, cuando lo hizo, empujó con orgullo, pero sin pegada.

Con madurez, Marruecos se encerró y esperó el momento para hacer daño al contragolpe. Con Brahim como motor. El media punta sacudió a la defensa canadiense con jugadas de clase y, en el 82, entregó a Ounahi la asistencia para su doblete personal.

Con la clasificación ya en el bolsillo, Marruecos dispuso de aún más espacios y Soufiane Rahimi, tras estrellar un cabezazo al larguero, aprovechó otra asistencia de Brahim para el definitivo 3-0. Marruecos ya es el primer cuartofinalista de esta Copa del Mundo 2026.

3 - Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop (Saadane, m.86), Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi (Sofyane Amrabat, m.63), Azzedine Ounahi (El Mouabet, m.85), Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari (Rahimi, m.22), Bilal El Khannouss (Talbi, m.63).

0 - Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Luc de Fougerolles, Richie Laryea (Shaffelburgh, m.79); Tajon Buchanan (Nelson, m.86), Stephen Eustáquio, Niko Sigur (Osorio, m.86), Ali Ahmed (Promise David,m.79); Jonathan David, Tani Oluwaseyi (Larin, m.63).

Goles: 1-0, m.50: Ounahi; 2-0, m.82: Ounahi; 3-0, m.98: Rahimi.

Árbitro: Michael Oliver (ING). Mostró cartulina amarilla a Laryea (m.38) y David (m.43) de Canadá, y a Halhal (m.23), Hakimi (m.38), Ounahi (m.45) y El Khannous (m.45+5), de Marruecos.

Incidencias: Partido correspondiente a los octavos de final del Mundial de 2026 disputado en el NRG Stadium de Houston ante 68.777 espectadores, lleno total.