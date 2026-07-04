Confianza total de la selección belga en Doku

“Jérémy es como un hermano para mí. Se espera muchísimo de él porque es muy importante para nosotros, pero creo que no debemos olvidar que su situación no ha sido fácil. Ha vivido muchas cosas. Acaba de ser padre, estuvo muy enfermo... Apenas podía respirar (por una infección en las vías respiratorias que lo impidió jugar en la segunda jornada ante Irán). Sabemos lo que puede aportar y trabaja muy duro”, expresó este sábado Dodi Lukebakio desde el campo base del conjunto belga en Seattle, escenarioo del duelo del próximo lunes ante el conjunto norteamericano.

“Es muy ambicioso, así que sabe perfectamente qué hace bien y qué no, pero no estoy nada preocupado por él. Lo que quiero es que tengamos paciencia con él. Sé que no es fácil, pero, viendo su situación y todo lo que ha pasado, las cosas saldrán bien”, añadió su compañero, que insistió en que “todos esperan mucho de él”.

“Sigue siendo una persona, así que, por favor, es mejor apoyarlo. Y entonces, cuando esté a su mejor nivel, todos sabemos que tendremos más opciones de ser mejores gracias a él”, prosiguió Lukebakio, convencido de que ante Estados Unidos se “va a ver al mejor" Doku.

“Creo que Jérémy va a demostrar lo que vale. También tiene una situación particular: haber vuelto por el nacimiento de su hijo, regresar y hacer tantas horas de vuelo, pues físicamente no es sencillo. Y, cuando físicamente no estás al cien por cien, es difícil estar al máximo durante el partido, pero estoy convencido de que Jérémy va a demostrar lo contrario en el próximo partido”, explicó, por su parte, Axel Witsel.