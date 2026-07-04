España se entrena en Dallas sin Nico Williams

Subió el ritmo Luis de la Fuente tras una sesión de recuperación y viaje a Los Ángeles durante la jornada del viernes, recuperando a futbolistas de cara a los octavos de final contra Portugal que se disputan el 6 de julio en el estadio de Dallas.

Eso sí, el seleccionador español no pudo contar con Nico Williams, quien trabajó al margen como parte de su proceso de recuperación de la lesión que sufrió ante Uruguay, tras una entrada por detrás de Nico de la Cruz en el minuto 85.

Segundo entrenamiento consecutivo sin poder trabajar con normalidad, por lo que reduce sus opciones de poder tener minutos ante Portugal, trasladando su objetivo a los potenciales cuartos de final, en caso de que España supere a los lusos.

Un entrenamiento que se llevó a cabo en el Cotton Bowl Stadium, lugar donde España disputó dos encuentros de la fase de grupos del Mundial 1994, contra Corea del Sur (2-2) y Alemania (1-1).

La sesión estuvo marcada por las altas temperaturas, 35 grados. Eso sí, el clima no será un problema para la selección española en octavos de final, ya que el estadio de Dallas es techado y cuenta con climatización para ofrecer unas condiciones ideales.