Flamengo repudia los ataques racistas de hinchas del River Plate a Bruno Henrique

"Flamengo repudia públicamente, con absoluta indignación, los actos de racismo contra el atacante Bruno Henrique por integrantes de la afición del River Plate tras el gol que anotó el viernes en el Estadio Algarve", afirmó el conjunto de Río de Janeiro en un comunicado.

El club carioca explicó que el futbolista, uno de los ídolos del equipo, fue blanco de manifestaciones discriminatorias en el partido y que, tras el amistoso, los ataques se intensificaron en las redes sociales, en las que, afirmó, viene recibiendo un elevado volumen de comentarios y mensajes de carácter racista.

Los ataques comenzaron cuando Bruno Henrique anotó un gol en el minuto 32 del primer tiempo del amistoso tras recibir una asistencia de Samuel Lino y eludir a Lautaro Rivero, al que dejó en el piso.

En su conmemoración, el brasileño se levantó la camisa para mostrarle a los hinchas del conjunto argentino un tatuaje que se hizo con el diseño de la Copa Libertadores de 2019, en cuya final Flamengo se impuso al River.

"Flamengo manifiesta total solidaridad y apoyo a Bruno Henrique, uno de los mayores ídolos en la historia del club. No hay espacio para cualquier forma de prejuicio dentro o fuera de los estadios", afirmó el equipo brasileño en su nota, en la que reiteró que "el racismo es un crimen y no puede ser naturalizado ni tratado con tolerancia".

Flamengo recordó que el combate al racismo es uno de sus principales compromisos, mandato que está previsto en su Estatuto Social, y que desarrolla permanentemente campañas de concienciación, especialmente en sus equipos juveniles.

"Flamengo seguirá actuando de forma firme en el combate a toda forma de discriminación y refuerzas que víctimas o testigos tienen que denunciar los casos a las autoridades competentes", concluyó el club en su comunicado.