Kenia recibe y homenajea en Nairobi al árbitro somalí vetado por EEUU en el Mundial 2026

"En una muestra de solidaridad y apoyo regional, presidí una ceremonia de bienvenida para el árbitro de fútbol somalí Omar Abdulkadir Artan, cuya histórica oportunidad en la Copa Mundial se vio truncada abruptamente el mes pasado", dijo Duale en un evento celebrado la noche del viernes, según publicaron este sábado medios locales.

Desde el centro comercial BBS Mall del barrio de Eastleigh, Duale celebró el "logro sin precedentes" de Artan de ser seleccionado como el primer árbitro somalí en dirigir un partido de la Copa Mundial de la FIFA, a pesar de que luego sufrió el "revés profesional" de la prohibición de su entrada a territorio estadounidense.

"El evento sirvió como celebración de sus logros y como muestra de apoyo internacional ante la decepción. Hice hincapié en la resiliencia y la perseverancia, animando a los jóvenes de África Oriental a no desanimarse ante los obstáculos en la búsqueda de sus sueños", añadió.

Por su parte, Artan destacó el "abrumador amor" y la "cálida recepción" de los asistentes, entre los que también se encontraban el presidente de la Federación de Fútbol de Kenia, Hussein Mohamed, o el embajador de Somalia en Kenia, Jabril Abdulle.

"El abrumador amor y la cálida recepción que recibí de mi pueblo y los distinguidos líderes que se reunieron en BBS Mall realmente tocaron mi corazón. Su increíble apoyo y esta hermosa ceremonia lo significan todo para mí. ¡Gracias a todos por estar a mi lado!", publicó el árbitro de 34 años en sus redes sociales tras el encuentro.

Artan, quien fue premiado como el mejor árbitro de África el pasado año, dirigirá la final de la Supercopa de Europa entre el PSG y el Aston Villa en Salzburgo (Austria) el próximo 12 de agosto.

Tras denegarle la entrada a Miami (Estados Unidos), el que iba a haber sido el primer árbitro somalí en participar en una Copa del Mundo de fútbol regresó a su país, donde fue recibido como un héroe el pasado 10 de junio en la capital, Mogadiscio.