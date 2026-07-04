Lionel Scaloni celebra con un triunfo los 100 partidos como técnico de Argentina

Scaloni, que asumió su cargo en septiembre de 2018, ha alcanzado este hito con un balance inmejorable: un Mundial (2022), dos Copas América (2021 y 2024) y una Finalissima (2022) que han devuelto a Argentina a la gloria.

El balance con él al frente es demoledor, 73 victorias, 18 empates y 9 derrotas, que permitieron a la 'Albiceleste' salir de una sequía de títulos que se extendía por casi 30 años.

El último se remontaba a la Copa América de 1993, y hasta su llegada sumaban cinco subcampeonatos en el Mundial y el trofeo continental.

Recordado por este hito en la rueda de prensa posterior al encuentro de dieciseisavos de final contra Cabo Verde, que se decidió por 3 a 2 en la prórroga, el técnico no dudó en asegurar que este fue el partido que más le marcó como entrenador.

"De los 100 partidos, este es de los que más me ha marcado como entrenador. Porque es un Mundial, porque pasaron cosas en el partido. Es un partido que me va a ayudar, aun ganándolo", expresó.

Con él al mando, el equipo ha marcado 209 goles y recibido solo 52. Lionel Messi es el máximo goleador con 59 tantos.

Scaloni es el segundo entrenador que alcanza los cien partidos dirigidos después de Guillermo Stábile (1935-1937), quien se sentó en el banquillo argentino en 115 encuentros.

También es el segundo con más triunfos, también por detrás de Stábile. Scaloni suma 73, con el de esta noche, por los 77 de su compatriota.

La siguiente oportunidad para extender este registró será el próximo martes contra Egipto en Atlanta, con el pase a cuartos de final en juego.