Miguel Ángel España, la persona detrás del récord de Unai Simón

Veinte años trabajando en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y desde finales de 2022 en la absoluta. Vive el Mundial como “cerrar un círculo”.

“Siempre fue un sueño poder estar en la absoluta. Muy orgulloso y agradecido de la confianza de Luis de la Fuente. Es un auténtico privilegio poder vivir estos momentos con jugadores de este nivel y compañeros del cuerpo técnico. Llevo 20 años trabajando con los mejores porteros del país en todas las categorías y esto para mí es un poco cerrar el círculo en la Federación”, apunta.

20 años en los que su trabajo va más allá del día a día durante las concentraciones ya que, además, lidera la formación académica de entrenadores de portero a nivel nacional.

Ese trabajo diario, de análisis, que ha evolucionado desde que inició su etapa con Luis de la Fuente en la absoluta.

“Lo más importante es que tenemos muy claro lo que queremos de nuestros porteros, el perfil que deben tener; cuáles son sus cometidos dentro de nuestro modelo de juego. A partir de ahí, controlar su rendimiento semana a semana. No sólo ponemos el foco en los porteros más habituales en las convocatorias, estamos al día de 10-12 porteros para mantener un conocimiento exhaustivo del estado de forma de cada uno de ellos. Luego, lógicamente, no es lo mismo cuando llegamos hace tres años que tuvimos que ampliar el abanico como ahora, que lo tenemos muy claro. Hay cuatro, cinco o seis porteros que son los que están en el foco. Para el Mundial la apuesta ha sido por Unai Simón, David Raya y Joan García; tenemos una de las mejores porterías del mundo y esa demarcación estará cubierta por muchos años”, asegura.

En una entrevista con EFE disecciona la figura del guardameta y su evolución e importancia en el estilo de juego de la selección española.

“No tenemos tiempo para mejorar técnicamente a los porteros, eso es labor de los clubes. Entonces, nosotros insistimos muchísimo en que, a nivel táctico, tienen que cumplir con nuestra idea de juego. Ellos tienen muy atomizado lo que les pedimos. Son muy importantes en nuestra fase ofensiva, queremos que los porteros sean protagonistas siempre desde la seguridad y el asumir lo menos riesgos posibles porque tenemos a jugadores por delante que pueden asumir ese rol, pero ellos tienen que facilitar la salida de balón lo mejor posible y poner en ventaja a sus compañeros”, analiza.

“Luego, en fase defensiva, somos un equipo que tenemos mucha posesión y que jugamos en campo contrario. Necesitamos porteros que tengan un amplio espacio de vigilancia y que estén atentos a la espalda de la defensa; que estén predispuestos a ayudar en el juego aéreo, donde hay equipos que son superiores a nosotros, teniendo comportamientos agresivos y con determinación a la hora de salir. Y que sean determinantes en acciones de portería, donde es su calidad y talento. Tenemos muy claro que lo que te acerca a ganar títulos y partidos es la solidez defensiva”, completa.

Una solidez defensiva que llevó a Unai Simón a superar el récord de imbatibilidad en España de Iker Casillas -476 minutos- y, sobre todo, el absoluto de Walter Zenga en los Mundiales (517) para dejarlo en los actuales 519. Un hito histórico para un guardameta siempre rodeado de debate.

“Unai es personalidad, experiencia, un poso que tiene ganado de muchos años. Lleva muchas fases finales a sus espaldas y eso se nota. Es un jugador importante dentro y fuera del campo. No es fácil para él que en todos los años que lleva en la selección siempre ha habido debate en la portería y con su personalidad lo ha sabido llevar bien y tiene mucho mérito que haya sido tan importante en los éxitos de los últimos años”, señala,

Un Miguel Ángel España que pondera la formación de los porteros españoles, a la vez que sitúa a los tres guardametas actuales a la altura de la generación dorada de 2010, con Iker Casillas, Pepe Reina y Víctor Valdés.

“La cultura del entrenamiento de porteros en España es una de las mejores del mundo. Se trabaja en la base, en los clubes, de manera excepcional. Además, la formación de especialistas es muy importante, estamos a la vanguardia y hemos sido pioneros en entrenadores de porteros. Eso hace que aparezcan generaciones como esta. Seguramente estemos viendo a una generación de porteros que puede compararse con una de las mejores, la de Iker Casillas, Pepe Reina y Víctor Valdés. En España tenemos la suerte de contar con especialista en los clubes que tienen un grandísimo nivel”, asegura.

“Viene marcado por los cambios en la metodología de los entrenamientos. Hace 15 o 20 años era difícil ver a un portero de 1,95 metros llegar a balones abajo, el tener esa agilidad y reactividad. Y ahora ves porteros que rozan los dos metros que son auténticos gatos. Eso tiene que ver con el trabajo desde la base y los entrenamientos específicos. Nosotros nunca hemos descartado a nadie por la talla, pero si ves las estadísticas de la altura media en las grandes ligas ese filtro se va haciendo y te encuentras en tallas medias en categorías profesionales por encima del 1,90 m”, completa.

Además, tras definir a Unai Simón como “personalidad, experiencia y poso”, hace lo propio con los otros dos porteros convocados para el Mundial.

“David Raya es otro portero top mundial. Ahora se le está empezando a reconocer. Lo que está haciendo en el Arsenal es una auténtica locura y tiene mucho mérito el recorrido que ha hecho a nivel profesional. Ha tenido que picar mucha piedra para estar donde está. Es uno de los mejores porteros del mundo”, apunta.

“Joan García ha reafirmado lo que se veía venir desde los 16 años. Es alguien que ha tenido que tener paciencia. Le ha costado mucho hasta que se afianzó en el Espanyol. Y ha derribado todas las puertas, tanto en el Espanyol como en su primera temporada en el FC Barcelona, sustituyendo a una leyenda como (Marc-André) Ter Stegen”, concluye.